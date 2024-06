Očarala je Trumpa: »Mislim, da je lepa, zelo lepa«

Tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je prelevil v swiftija. Pred kratkim je komentiral svetovno priljubljeno pevko Taylor Swift, za katero meni, da je »nenavadno lepa«, in se sprašuje, ali je »legitimno liberalna« ali je vse skupaj samo igra.

Nekdanji ameriški predsednik je o megazvezdnici spregovoril v intervjuju za novo knjigo glavnega urednika revije Variety Ramina Setoodeha. Ko ga je Setoodeh novembra 2023 vprašal, kaj si misli o pevki, je bil nekdanji ameriški predsednik poln hvale.

Taylor Swift je očarala Trumpa. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Mislim, da je lepa, zelo lepa! Slišim, da je zelo nadarjena. Mislim, da je liberalka,« je dejal.

Med pripravami na volitve leta 2016 je Swiftova zamolčala svojo politično pripadnost, zaradi česar so nekateri sumili, da je na skrivaj republikanka. Toda leta 2018 je pevka izrazila močno podporo demokratom Tennesseeja, vključno s kandidatom za senat Philom Bredesenom in kandidatom za predstavniški dom Jimom Cooperjem.

Spremenila je odnos

Svojim sledilcem na družbenih omrežjih je pojasnila tudi, zakaj si je premislila. Tako je na Instagramu razkrila, da v preteklosti ni javno izražala političnih stališč, ima pa »zaradi več dogodkov v svojem življenju, pa tudi v svetu, v zadnjih dveh letih do tega zdaj drugačen odnos«.

»Vedno sem in vedno bom oddala svoj glas glede na to, kateri kandidat bo ščitil in se boril za človekove pravice, za katere menim, da si jih vsi zaslužimo v tej državi,« je dejala Taylorjeva, ki je izrazila polno podporo ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu leta 2020. in Kamali Harris ter rekla, da bo »s ponosom« glasovala zanju.

Kar zadeva Donalda Trumpa, je imela tudi zanj sporočilo, ki mu ga je poslala prek X-a, prej Twitterja.

»Potem ko ste med svojim predsedovanjem podpihovali ogenj bele nadvlade in rasizma, imate zdaj pogum, da se pretvarjate z moralno večvrednostjo, preden grozite z nasiljem? 'Ko se začne plenjenje, se začne streljanje'??? Novembra vas bomo preglasovali,« je takrat zapisala.

Trump je presenečen.

»Preseneča me, da je lahko country zvezda uspešna, če je liberalna,« je dodal Trump.

Toda kot poroča Daily Mail, je veliko znanih country zvezdnikov povezanih z demokratsko stranko, vključno z Garthom Brooksom, Timom McGrawom in Williejem Nelsonom, poroča Slobodna Dalmacija.