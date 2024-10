Princ William brez milosti

»Princ William je bil tisti član kraljeve družine, ki je zagnal kolesje procedur, s katerimi so osramočenemu princu Andrewu odvzeli kraljeve nazive in pokroviteljstva.«

»Pokojna kraljica je bila namreč do sina premila in je s temi postopki odlašala,« je prepričan kraljevi avtor Omid Scobie in dodaja, da splošno mnenje, da je bil za degradacijo princa odgovoren sedanji kralj ne drži, navaja Mirror.

»Princ William je nastopil zelo odločno in brezkompromisno. On je sprožil postopke, ki so januarja 2022 pripeljali od končnega padca kraljičinega drugega sina in kraljevega brata, saj so njegova dejanja, tudi poravnava z Virginio Giuffre na monarhijo metali zelo temno senco,« je še povedal avtor.

Princ Andrew se je soočal z očitki Američanke, žrtve Jeffreyja Epsteina, češ da jo je zlorabil trikrat: enkrat v Londonu na domu Epsteinove zaveznice Ghislaine Maxwell, enkrat v New Yorku in enkrat na Epsteinovem zasebnem otoku Little St. James.

Andrew je obtožbe vedno zanikal, a na koncu z Virginio sklenil izvensodno poravnavo. Natančen znesek, ki ga je bil primoran plačati, ni znan, šlo pa naj bi za približno 14 milijonov evrov.

Scobie se sklicuje na vir, ki pravi, da je bilo dogajanje, ki je sledilo, pričakovano, je pa William pri celotni zgodbi zavzel glavno vlogo.

Že pred tem je po pisanju OK!Magazina izjavil, da nima prav nobene želje, da bi se v javnosti pojavljal ob stricu.

Novinar trdi, da se je prestolonaslednik zelo dobro zavedal teže in resnosti obtožb ter nepremišljenih izjav Andrewa v intervjuju, kjer je skušal pojasniti svojo plat zgodbe in ni dvomil o tem, kako vse skupaj škoduje monarhiji, zato je nemudoma zahteval ukrepanje.

Sploh, ker se je zavedal, da je bil Andrew vedno kraljičin ljubljenček in mu je odpustila marsikaj ter je, tako kot sedanji kralj Karel oklevala z odločilnimi koraki.

Več dvorjanov je povedalo, da sta bila tako kraljica kot sedanj kralj z njimi še pripravljena odlašati.

»Čeprav je Karel v javnosti obsojal dejanja brata, ni hotel biti tisti, ki bi bil odgovoren za njegov padec,« pravi Omnie in dodaja:

»William je razumel, da mora biti pokojna kraljica kot glava družine tista, ki bo naredila odločilno potezo, ko je šlo za odvzem vojaških naslovov in kraljevih nazivov, vendar je vedel tudi, da se brez spodbude to ne bo zgodilo hitro.«

»Čutil je, da bo do strica prizanesljiva, če babici ne bo odločno izrazil svojih skrbi,« je prepričan avtor.