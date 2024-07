Kaj bi rekla kraljica: kralj Karel III. proti bratu

Kot piše britanski The Sun, namerava kralj Karel III. mlajšega brata princa Andrewa izseliti iz njegove rezidence Royal Lodge in ima že načrt, kaj bo storil z nepremičnino, kjer trenutno biva nekdanji ljubljenček kraljice Elizabete II.

Publikacija navaja besede neimenovanega vira, ki trdi, da bi kralj rad z oddajanjem nepremičnine letno zaslužil 1.180.000 evrov. Ima pa eno težavo: mlajši brat noče zapustiti posesti in se preseliti v manjšo rezidenco: kočo Frogmore.

Sklicuje se na pravico do bivanja, ki izhaja iz do-življenjskega zakupa in je bil sklenjen pod pogojem, da bo nepremičnina primerno vzdrževana, tega naj Andrew lani ne bi izpolnil.

Britanski monarh bratu grozi, da mu bo, ob zavračanju izselitve, ukinil izplačilo rente, ki znaša več kot štiri milijone evrov letno in viri blizu kraljeve družine navajajo, da bo princ pod temi pogoji vendarle moral popustiti, saj nima veliko izbire.

»Jasno je, da nepremičnina potrebuje obsežno prenovo, ki bi jo financiral kralj. Rezidenca je nekoliko zanemarjena. Oddajanje te bi bilo dobro za kraljevo in državno blagajno,« je povedal vir.

Royal Lodge FOTO: Profimedia

Najemnina, več kot milijon evrov letno, naj po navedbah nepremičninskih strokovnjakov na Otoku za ogromno poslopje s 30. spalnicami in tesno povezavo s kraljevo družino, ne bi bila pretirana.

Princ Andrew je tretji otrok pokojne kraljice Elizabete II. in princa Philipa in je bil za časa življenja kraljice njen ljubljenček.

Do njega je bila prizanesljivejša kot do drugih, sploh starejših dveh otrok: sedanjega kralja Karla in princese Anne.

Bil je pokrovitelj številnih kraljevih organizacij, a je se moral, potem, ko je bil povezan spolnim predatorjem Jeffreyjem Epsteinom, umakniti z mesta višjega člana kraljeve družine, odvzeli so mu vsa pokroviteljstva in vojaške nazive.