Skrivno ime princa Williama (in kdaj ga je uporabljal)

Princ William je v začetku aktualnega tisočletja študiral na univerzi St. Andrews na Škotskem, sedaj pa je znano, kakšno ime je uporabljal tedaj, piše Index.hr.

Kajti, čeprav je cel svet vedel, kam je prestolonaslednika zanesla akademska pot, je on storil vse, da bi pritegnil čim manj pozornosti. Sploh zaradi dejstva, da je le nekaj let prej izgubil mamo.

Avtor Robert Jobson v novi knjigi o Kate Middleton z naslovom Catherine, valižanska princesa (Catherine, The Princess of Wales) piše, da se je William na univerzo vpisal pod imenom William Wales, kasneje pa je v družbi uporabljal ime Steve.

»V želji, da bi bil manj opažen, je uporabljal to ime,« piše avtor in dodaja, da je moral biti pri izbiri prijateljev na moč previden in je bil primoran dobro presojati, kdo je do njega iskren in kdo ne.

Gospod in gospa Smith

Ko se je začel sestajati s Kate Middleton, se je vanj uprlo še več pogledov.

Da bi jim par ubežal, je princ izbranko vozil na kraljeve posesti v Highgrove, Sandringham ali v kočo na posesti Balmoral, še piše avtor in navaja, da sta se zaljubljenca, če se je kdaj vendarle prijavila v hotel, uporabljala naziv gospod in gospa Smtih.

Seveda, da ne bi zbujala pozornosti.

Sicer otroci valižanskega princa in princese: George, Charlotte in Louis v šoli uporabljajo priimek Wales.