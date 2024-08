Princ Harry po dveh letih odsotnosti dobil le pol ure z očetom, razlog razkrit

Kot je znano, ima kralj Karel III. raka, nato je opravil terapijo in kmalu po objavi novice je v London prišel tudi njegov mlajši sin, princ Harry. Nato se je z očetom srečal le za 30 minut, zdaj pa je znano tudi zakaj.

Britanski kralj je kot vsak bolnik z rakom imel boljše in slabše dneve, najpomembnejši pa je bil seveda počitek. Poleg počitka se je moral kralj zaščititi še pred drugimi boleznimi in raznimi okužbami in prav zato je imel njegov sin omejen dostop, navaja The Sun.

Izvedelo se je tudi, da so bile v 103 dneh, ko ni opravljal kraljevih dolžnosti, okoli njega postavljene ovire kot v času koronavirusa in da je bilo število ljudi, s katerimi je lahko obkrožen, strogo omejeno.

Kralj Karel III. naj bi bil zdaj v veliko boljši formi, njegovo okrevanje gre v pravo smer.