Prijatelj Joey je spet samski, srčno bolečino naj bi tešil s hrano

V seriji Prijatelji, ki ga je izstrelila med zvezde, je Matt LeBlanc kot šarmantni zapeljivec Joey Tribbiani skakal s cveta na cvet, njegovi prijatelji si vrste deklet, ki so prihajala in odhajala iz njegovega stanovanja, niti zapomniti niso mogli.

Za Matta LeBlanca in Auroro Mulligan je bila usodna razdalja. FOTO: cover Images

Kaj šele da bi jih spoznali! A to je bila iluzija filma, v resničnosti je igralec svoje srce pred šestimi leti predal skoraj 20 let mlajši Aurori Mulligan, a parček je menda že pred kakšnim letom razdružila razdalja. »Že več kot eno leto nista več skupaj,« je namreč povedal zvezdnikov predstavnik. Toda razšla bi se lahko tudi pred enim tednom, njega namreč srčne rane še vedno bolijo in skelijo. »Konec je, kar je škoda, sploh Matta je razpad zveze še posebno močno potolkel. Razšla sta se prijateljsko, a zanj je vse še precej sveže.«

Zaljubila sta se med avtomobilskimi hlapi, ko je igralec 2016. postal voditelj priljubljene avtomobilistične serije Top Gear, h kateri je Aurora pristopila kot producentka.

»Čisto sta zatrapana drug v drugega,« zaradi česar razmerja nista predolgo skrivala, že leto pozneje sta se prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi, jasen znak, da romanca ni zgolj mimobežnega značaja. Toda naj so bila njuna čustva še tako pristna, razdalje niso mogla premostiti. Ko je po treh letih, bilo je 2019., LeBlanc sestopil z voditeljskega stolčka in se vrgel v druge projekte, ki so ga iz Anglije popeljali nazaj v Hollywood, je bilo to namreč več, kot je njuna ljubezen lahko prenesla.

Starostni razkorak med njima je bil sicer precejšnji, a sta bila vseeno odličen par.

»Starostni razkorak med njima je bil sicer precejšnji, a sta bila vseeno odličen par. Ko je zapustil Top Gear in sprejel druge projekte, je bil to zanju močan udarec. Aurora je zaradi dela namreč v Angliji, Matt pa se je preselil v Los Angeles in veliko potoval. Košček za koščkom je njuna zveza počasi razpadala.«