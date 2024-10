P Diddy soočen z novimi obtožbami: Posilil 13-letno deklico na zabavi, sodelovala še dva zvezdnika

Sean 'P Diddy' Combs se sooča z novimi obtožbami v civilni tožbi, ki navajajo, da je leta 2003 na zabavi po podelitvi MTV Video Music Awards zadrogiral in posilil 13-letno deklico. Po navedbah tožnice naj bi se želela udeležiti podelitve, vendar ni imela vstopnice. Zato je poskusila priti na zabavo prek voznikov limuzin, kjer ji je eden izmed njih, ki naj bi delal za Combsa, rekel, da ima Combs »rad mlajša dekleta« in da »ustreza njegovim željam«. Deklico je nato povabil na zabavo, kamor je prišla z limuzino.

Ko je prispela na zabavo, je takoj podpisala pogodbo o zaupnosti. Na zabavi naj bi videla znane osebnosti in obsežno uporabo drog, vključno z marihuano in kokainom. Ponudili so ji pijačo, mešanico pomarančnega in brusničnega soka z nečim grenkim, po kateri se je počutila omotično in slabo. Da bi si odpočila, je vstopila v sobo, ki se ji je zdela prazna.

Za njo so vstopili še trije

V tožbi je navedeno, da je Combs vstopil v sobo kmalu za tem, skupaj z znanim moškim, imenovanim Zvezdnik A, in žensko, imenovano Zvezdnica B. Combs naj bi jo agresivno napadel in rekel: »Pripravljena si na zabavo.« Nato jo je vrgel proti Zvezdniku A, ki ji je slekel oblačila in jo vaginalno posilil, medtem ko sta Combs in Zvezdnica B opazovala.

Sean 'Diddy' Combs' na sodišču, skica. FOTO: Jane Rosenberg Reuters

Po navedbah naj bi Combs nato tudi sam vaginalno posilil tožnico, medtem ko sta Zvezdnik A in Zvezdnica B gledala. Combs jo je poskušal prisiliti v oralni spolni odnos, vendar ga je udarila po vratu, zaradi česar je prenehal. Po napadu naj bi deklica zbrala svoja oblačila in gola pobegnila iz hiše, oblekla pa se je šele, ko je bila zunaj.

Posledice so bile zanjo hude

Kasneje je prispela na bencinsko črpalko, kjer je zaprosila uslužbenko za telefon, poklicala očeta in mu priznala, da mu je lagala o tem, kje je bila. Po napadu je deklica zapadla v globoko depresijo, ki še danes vpliva na njeno življenje.

Combsovi odvetniki so odločno zavrnili vse obtožbe in pojasnili, da vse trditve »kategorično zanika«.