»V njegovo loži so me zadrogirali! Posneli so me, ko sem bruhala«

43-letna Jo Eskridge je bila leta 2008 gostja na raperjevem silvestrovanju, ko naj bi bila v njeno pijačo dodana droga. Zabave v miamijskem hotelu Fontainebleau se je udeležila skupaj s sestro. Trdita, da sta raperja opazili v VIP-loži, kjer naj bi bili prisotni tudi Jay Z, Beyonce, Jamie Foxx in Tyrese Gibson.

To razkritje prihaja na dan, medtem ko Sean 'Diddy' Combs čaka na sojenje v zaporu, potem ko so ga prejšnji mesec aretirali v New Yorku. Glasbenik je obtožen trgovine z ljudmi, izsiljevanja in drugih hudodelstev. Raper odločno zanika vse obtožbe.

Jo pripoveduje, kako ju je njeni sestri uspelo spraviti v območje VIP, kjer so gostom delili steklenice šampanjca in pili žganje. Trdi, da se je, ko je spila polovico kozarca, začela počutiti »čudno«, poroča Mirror.

Ni mogla hoditi

Kmalu je ugotovila, da ne more hoditi in da »pada vsepovsod«, zato je pomislila, da je v pijačo dodana droga. Trdi, da se je začela obnašati »nenavadno« in da se je »sprla z varnostniki«.

Jo meni, da je bila v njeno pijačo dodana droga. FOTO: Skodonnell Getty Images/istockphoto

Jo, ki prihaja iz Los Angelesa v Kaliforniji, se spominja: »Takrat sem bila manekenka, živela sem v New Yorku, moj prijatelj pa je organiziral zabavo v hotelu v Miamiju. Niti vedela nisem, da bo tam tudi P Diddy. Spomnim se, da je moja sestra spoznala P Diddyja, Beyonce in Jay Z-ja. Po tisti noči sem za 10 let nehala piti, bilo mi je nerodno in krivila sem samo sebe. Mislila sem, da sem preveč spila in da sem bila preveč pijana – krivila sem samo sebe.«

Razkrila je še: »Po sobi so si podajali injekcije. Moja sestra me je videla z drugega konca sobe in je rekla, da je šlo po tistem kozarcu vse navzdol.«

»To nisem bila jaz.«

Reditelji so Jo, ko je začela bruhati, pospremili ven. »Vsi so se odpravljali na Diddyjevo jahto na zabavo po koncertu, kamor je bila povabljena tudi moja sestra. Nato me je zagrabil varnostnik – zamrznila sem,« je razkrila.

»Začela sem se boriti, zdelo se mi je, da se borim za svoje življenje. Na meni so bili trije ljudje, v nekem trenutku so me z baterijsko svetilko udarili po glavi, zaradi česar sem izgubila zavest in krvavela iz glave. V moji naravi ni, da bi se pretepala, nisem nasilna, ko kaj spijem – mislim, da sem bila zadrogirana, ker sem se popolnoma spremenila. To nisem bila jaz.«

Zapor ju je rešil

Naslednje, česar se Jo spomni, je, da so jo v policijskem kombiju odpeljali v zapor. Ob spominu na izkušnjo je priznala: »Na neki način naju je to rešilo. Moja sestra je bila pripravljena iti na jahto, vendar se ni vkrcala, ker me je iskala. Dolga leta sem mislila, da sem uničila priložnost, in bilo mi je tako nerodno.«

Jo je dodala: »V preteklih letih sem slišala vse te obtožbe o P Diddyju in da je znan po tem, da podarja steklenice šampanjca in omamlja ljudi. Poznam druge ženske, ki so doživele isto – to je bila kultura hip hopa. Žal mi je za žrtve, ki so bile spolno napadene,« je še dejala Jo.