Kam je izginilo premoženje zloglasne družine Menendez?

Mirna nedelja 20. avgusta leta 1989 se je končala z umorom, ki je pretresel Beverly Hills in cel svet. Brata Lyle in Erik Menendez sta v družinski hiši hladnokrvno ustrelila starša Joseja in Kitty.

Vanju sta izstrelila 15 nabojev iz dveh pušk, policija ju sprva ni osumila, menila je, da gre za mafijski obračun.

Na večer umora sta brata policiji dejala, da sta bila v kinu in ob vrnitvi domov našla mrtva starša, a v mesecih, ki so sledili, se nista obnašala kot mladeniča, ki sta nedavno našla ustreljene starše.

Namesto tega sta se vedla, kot bi pravkar zadela na loteriji. Premoženje Joseja je bilo na dan smrti vredno 12,5 milijona evrov, v pol leta sta brata zapravila več kot 600.000 evrov njegovega bogastva.

Takrat 21-letni Lyle si je kupoval prestižne ure, športne avtomobile, oblačila, celo restavracijo v Orincetoneju, 18-letni Erik je prav tako zapravljal za avtomobile, za osebnega teniškega trenerja, denar je vložil v rock koncert, ki ga nikoli ni bilo.

Hodila sta na luksuzne počitnice, prepričana, da bosta dobila še več denarja. Obstajala je namreč zavarovalna polica za primer očetove smrti v vrednosti 4,4 milijona evrov, ki pa zaradi tehničnih zapletov ni bila izplačana.

Hiša, v kateri se je zgodil umor, se nahaja v enem najbolj elitnih delov Beverly Hillsa, v njej sta v različnih obdobjih kot najemnika bivala Prince in Elton John.

Nepremičnino je Jose kupil leta 1988 za 3,5 milijona evrov, po dogodku je bila zaradi umora dolgo na trgu.

Leta 1991 je bila ocenjena na 4,2 milijona evrov, istega leta je bila prodana za 3,2 milijona.

Leta 1993 jo je kupil soustvarjalec serije Umor je napisala William Link , ki je tam preživel osem let, Realtor.com pa navaja, da je bila letos ponovno prodana za 15 milijonov evrov.

Hiša družine Menendez. FOTO: Profimedia

Los Angeles Times je sicer že leta 1994 poročal, da sta brata Menendez ostala praktično brez premoženja. Družinsko bogastvo je bilo skoraj v celoti zapravljeno, od vsega je na koncu ostala le še hiša v Calabasasu in stanovanje v New Jerseyju, nekaj nakita, nekaj pohištva ter nekaj manj kot 600.000 evrov v gotovini.

Kar devet milijonov evrov je bilo porabljenih za poplačilo davčnih obveznosti in za odvetnike bratov, ki sta svoje dejanje na sodišču upravičevala z zlorabami v otroštvu in mladosti.

Kljub visokim odvetniškim stroškom sta bila obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti za pogojni izpust, trenutno sta v ameriškem državnem prevzgojnem zavodu Richard J. Donovan, njuna zgodba pa je vselej aktualna.

Tako zaradi številnih pobud javnosti, naj se njun primer obravnava znova in se upoštevajo zlorabe, ki sta jih bila deležna kot zaradi Netflixove serije o njunem primeru, ki je tudi v Sloveniji hitro zasedla prvo mesto med najbolj gledanimi vsebinami.