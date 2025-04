Marijana M., ki jo išče policija, se je žrtvi predstavila kot begunka iz Ukrajine (FOTO)

Avstrijska policija že dva meseca išče 44-letno Marijano M., državljanko Srbije, ki je osumljena večmilijonske prevare. Na območju Avstrije naj bi z lažnim predstavljanjem kot šamanka zavajala ljudi in si pridobila več milijonov evrov. Policiji so se medtem javile nove žrtve tudi iz Nemčije in Švice, poroča Kurir.

Osumljena se je predstavljala kot zdravilka, ki lahko ozdravi neozdravljive bolezni ali odstrani prekletstva. V nekaterih primerih pa je ljudi prepričala s tragičnimi zgodbami – trdila je, da je pobegnila pred teroristi ali vojno, da njen sin potrebuje presaditev ledvice ali da ji grozi deložacija.

Nagovorila ga je na ulici

Žrtev iz Züricha je povedala, da ga je ženska nagovorila na ulici, trdila, da je begunka iz Ukrajine in da potrebuje denar za najemnino. Ganjen nad njeno zgodbo ji je izročil tisoč frankov, nato pa je ni nikoli več videl.

Primer je postal odmeven, ko so se oglasile številne žrtve, ki so opisovale podobne dogodke in rituale, ki naj bi jih vodila domnevna šamanka. Vse zgodbe so imele skupni imenovalec: obljube, ki se niso uresničile, in izgubljen denar.

Preiskovalci sumijo, da za goljufijo stoji širša kriminalna mreža. Marijani naj bi pomagala tudi družina – priprli so njeno snaho Dono D. (26), ki se je predstavljala kot šamanka Ana, njenega moža, sina in bivšega moža. Med hišnimi preiskavami so zasegli luksuzne predmete, gotovino in prestižna vozila.

Marijana M. je bila že v preteklosti obsojena zaradi podobnih kaznivih dejanj – med drugim v Nemčiji, Švici in na Dunaju.

Policija poziva vse, ki so bili v stiku z osumljenko ali menijo, da so žrtve prevare, naj se javijo pristojnim organom.