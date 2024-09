V novem dokumentarcu so pobarvali Titanik

​Titanik režiserja Jamesa Camerona je bil film presežkov, zaslužil je ogromno, dobil rekordno število nominacij za oskarja, kar 14, pohvalil se je lahko tudi z nepredstavljivo veliko gledalci. Ob 20-letnici megauspešnega filma so izračunali, da si ga je v ZDA ogledalo okoli 85 odstotkov ljudi. Precej manj jih je videlo posnetke originalnega Titanika, eden od razlogov pa je zagotovo črno-bela tehnika, v kateri so nastali. Zdaj to ne bo več ovira, saj so na Viasat History dostopne zgodovinske posnetke zbrali in jih obarvali, da bodo zanimivejši tudi za barv vajene televizijske gledalce. Mnogi so sila redki.

Na veliko filmskih posnetkov namreč ni Titanik, ampak malenkost manjša ladja Olympic, ki so jo splavili prvo, in sicer 20. oktobra 1910. Vse, kar obstaja o Titaniku, je nekaj minut filma, na katerem je v ladjedelnici Harland and Wolff videti umazan in nedokončan. Na Viasat History so popravili videozapise in tako oživili nedokončano ladjo.

Kolorizacijo je opravilo podjetje Filmfinity, zgodovinska dokumentarna serija v dveh delih Titanik v barvah, ki jo je produciral in režiral Jonathan Mayo, pa bo premierno predvajana na Viasat History 22. septembra ob 21. uri.

22. SEPTEMBRA bo na sporedu prvi del.

»Gradnja ladje nas ni preveč zanimala, temveč predvsem življenje in izkušnje ljudi, ki so pluli z njo. In nismo se ustavili pri potopitvi, kot to počnejo številni filmi in dokumentarci; raziskali smo čustveni in psihološki vpliv na skupnosti, kot je Southampton, kjer je živelo tri četrtine posadke,« poudarjajo na satelitskem televizijskem kanalu, ki se osredotoča na zgodovino.

Intervjuvali ljudi, ki so imeli na Titaniku starše

Zelo odmeven trenutek za ustvarjalce oddaje je bil ogled dnevnika iz arhiva v Southamptonu, ki ga je tisti dan, ko je ladja potonila, napisal ravnatelj in v njem zapisal, kako vznemirjeni in zaskrbljeni so bili otroci, saj so se bali, da so izgubili očete. Intervjuvali so ljudi, ki so imeli na Titaniku starše, posneli dražbo spominkov​ s Titanika in imeli priložnost videti zanimive predmete. »Dotakniti se odejice White Star Line, ki je bila na Titaniku in nato v enem od rešilnih čolnov, je bila izjemna izkušnja!« navajajo.

V oddaji bo mogoče izvedeti nekaj novih dejstev o najbolj znani ladji na svetu. Titanik, kot vemo, ni imel dovolj rešilnih čolnov za vse na krovu, vendar je imel še vedno štiri več, kot so zahtevali predpisi leta 1912. Frederick Fleet, opazovalec, ki je prepozno opazil nevarnost ledene gore, je končal kot prodajalec časopisov v Southamptonu. Ljudje so mu pogosto vpili: »Pozdravljen, Fred! Si zadnje čase videl kakšno ledeno goro?«