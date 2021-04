Pred snemanjem se spodbuja z lajanjem

Mlada igralka zna poskrbeti za sproščeno ozračje na snemanju. FOTO: Adriana M. Barraza/Wenn/Cover Images

Pojeta z njo

12

je bila stara, ko je zaslovela s serijo Stranger Things.

Stara je komaj 17 let, a je že jasno, da sousojene velike stvari. Ali pa ima britanska najstnica, ki je nase opozorila najprej v Netflixovi seriji Stranger Things, v kateri je pri komaj 12 letih začela igrati telekinetično najstnico Eleven, podobno kot njena izmišljena junakinja tudi v resnici nadnaravne moči.Nima zgolj daru igre, ki ji je že prinesel dve emmyjevski nominaciji, v prikupnem dekletu se skriva še precej več. Tako so verjetno menili vsaj pri reviji Time magazine, saj so jo že pred tremi leti umestili v stotico najvplivnejših ljudi na svetu, s čimer je postala najmlajša oseba na tej prestižni lestvici v zgodovini revije.V letu 2018 pa je postala Unicefova ambasadorka dobre volje, kar tudi še nikoli prej ni uspelo komu mlajšemu. Skratka, zabavna industrija je z Millie Bobby dobila novo potencialno težkokategornico. Kot zvenečim imenom skoraj pritiče, pa ima mlada igralka manjšo in precej čudaško posebnost. Energijo si dviguje z lajanjem.Svojo pot je začela na malih zaslonih, a se je prebila tudi že na velika platna, kjer je postala glavna junakinja znanstvenofantastičnega filma Godzila II: Kralj pošasti, ki je v kina prišel malce pred pandemijo, in njenega nadaljevanja Godzilla vs. Kong, s katerim prav na današnji dan kinoveriga Cineworld po večmesečnem zaprtju spet odpira vrata nekaterih svojih dvoran po ZDA.»Millie je oseba, ki živi v trenutku, je pa tudi odlična pevka. Rada poje, zato tudi v resnici nenehno prepeva,« je dejal, njen soigralec iz Godzilla vs. Kong, ki dodaja, da je bilo pred prižganimi kamerami morda nadvse napeto in bojevito – kako tudi ne, ko pa v filmu poteka spopad dveh kultnih pošasti –, za ugasnjenimi, med snemanjem posameznih kadrov, pa zaradi mlade igralke sproščeno, živahno, prekipevajoče od energije in seveda nadvse spevno. »Med pavzami je ves čas pela, zato sva se zodločila, da bova njena spremljevalna pevca. Ne pretiravam, če rečem, da smo peli na ves glas in z vsem srcem. Bilo je super zabavno.«Čeprav je za še nekaj odmerkov smeha več poskrbelo to, da se je Millie, preden je nastopil njen kader, spodbujala z laježem. »Ne le poje, tudi laja rada. Ne vem sicer, ali ima zgolj takšno obdobje ali pa je to postalo že stalna praksa, a pred vsakim kadrom in ko je potrebovala energijo, je začela lajati. Hov, hov, hov!« Nenavadno – skoraj gotovo. Čeprav je Brian dodal, da je od igralcev videl tudi že kaj bolj čudaškega od Milliejinega laježa.