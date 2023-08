Potonila jahta, na kateri je svoje zadnje poletje preživela princesa Diana (FOTO)

Jahta, na kateri je princesa Diana preživela svoje zadnje poletje v življenju, je potonila v francoskih vodah. Luksuzno plovilo z imenom Cujo, ki je nekoč pripadalo Dodiju Al-Fayedu, milijarderju, s katerim je bila Diana v zvezi, je trčilo ob neznani objekt 35 kilometrov od Beaulie-sur-Mera v Sredozemskem morju.

Sedmerica, ki je bila na ladji, je bila po poročanju The Timesa, rešena in nihče ni bil poškodovan. Čeprav so se trudili, da jahta ne bi potonila, je končala na globini najmanj 2430 metrov. Za krmilom je bil zadnji lastnik jahte, Italijan, ki je skušal izčrpati vodo, a mu ni uspelo. Ladjo so poskušali rešiti z vlačilcem, a jim ni uspelo. Jahta je potonila skupaj s sedem tisoč litri goriva.

Prevažala je bogate in slavne

Jahta z imenom Cujo je zaslovela leta 1997, ko so na njej fotografirali Diano in Al-Fayeda. Nekaj tednov kasneje sta Diana in njen ljubimec umrla v prometni nesreči v Parizu. Diano in Al-Fayeda so tisto poletje paparaci ujeli tudi na jahti Sokaru, ki je bila v lasti Al-Fayedovega očeta Mohameda.

'Cujo' ima za sabo dolgo in bleščečo zgodbo. Zgrajena je bila leta 1972 v Italiji za Johna von Neumanna, poslovneža, ki je obogatel s prodajo Porschea in Volkswagna. Poslovnež je ladjarjem dejal, da želi, da mu izdelajo najhitrejšo jahto na svetu. Von Neumann je jahto čez nekaj let prodal sinu Adnana Khashoggija, trgovca z orožjem, ki je bil leta 1980 najbogatejši človek na svetu, on pa je kasneje jahto prodal Al-Fayedu.

Jahta je bila usidrana pri St. Tropezu. Na njej so se prevažali Brooke Shields, Clint Eastwood, Tony Curtis in Bruce Willis. Po tragični nesreči Diane in Al-Fayeda je bila jahta prepuščena sama sebi in je začela propadati. Leta 2016 se je družina Al-Fayed odločila za prodajo. Kupil jo je Dodijev sorojak Moody Fayed, ki je jahto nato obnovil. Renovacija je stala 800 tisoč evrov, leta 2020 pa so jo prodali italijanski družini. Usidrana je bila v luki Beaulieu-sur-Mer.