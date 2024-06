Zadnja poteza Bennifer nakazuje, da je res konec ljubezni

Jennifer Lopez in Ben Affleck se očitno poslavljata od doma, ki sta ga po dolgem iskanju kupila maja lani.

Tuji mediji namreč pišejo, da se njuna vila že pred dnevi pojavila na spletni strani nepremičninske agencije Santiaga Arane The Agency.

Gesta je še prilila olja na ogenj govoric, da se par razhaja in oboževalci domnevajo, da do uradne potrditve, da se je njuna skupna zgodba končala, ni več daleč.

Par je za vilo na ogromni posesti s 17. spalnicami in 30. kopalnicami postavil ceno približno 60 milijonov evrov, navaja portal TMZ.

Nepremičnina ima še notranji športni kompleks, kino, bar, bazen, boksarski ring …

Pred dobrim letom sta Lopezova in Affleck za vilo potem, ko sta si ogledala 80 potencialnih domov, odštela 55 milijonov evrov.

Govorice o razhodu so vse glasnejše od februarja letos, Affleck naj bi se že odselil iz skupnega doma, Lopezova je dopovedala zadnjo turnejo in v pojasnilo navedla, da bi rada več časa preživela z otroki in prijatelji.

Resničen razlog za odpoved naj bi sicer bilo slabo zanimanje za njene nastope.