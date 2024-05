Ben Affleck »je bil začasno nor«, ko se je poročil z Jennifer Lopez, zdaj se želi ločiti?!

Ben Affleck naj bi si prizadeval za ločitev od Jennifer Lopez, potem ko je zvezo označil za »vročične sanje«.

Med govoricami o razhodu so tudi takšne, ki pravijo, da je 51-letni Affleck pripravljen razdreti svoj dveletni zakon, pri čemer je dejal, da je bila odločitev za poroko posledica »začasne norosti«.

Govorice so sicer sprožili oboževalci, ki so opazili, da se par že dva meseca ni skupaj pojavil v javnosti. Vir je za PageSix povedal, da je z oskarjem nagrajeni zvezdnik »prišel k sebi« po nori zaljubljenosti, ki jo je čutil do 54-letne igralke. Pravi, da od ljubezni ni mogel razmišljati.

»Če bi obstajal razlog za ločitev na podlagi začasne norosti, bi to storil on,« je povedal isti vir. »Počuti se, kot da sta bili zadnji dve leti le vročične sanje, zdaj pa je prišel k sebi in razume, da to nikakor ne bo delovalo.«

Se ločujeta ali ne? FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Revija People je v ponedeljek zatrdila, da se Ben in Jennifer ne ujemata, ko gre za pojavljanje v javnosti, vendar naj bi se potrudila najti kompromis, saj naj bi bila »njuna ljubezen velika«.

Govori se tudi, da sta v procesu iskanja novega doma, kljub temu da sta lani skupaj kupila dvorec v vrednosti 60 milijonov dolarjev. Ta naj bi bil le nepremičninska naložba. Komu verjeti? Odločitev prepuščamo vam.