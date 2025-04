Od fička do brabusa. Poglejte Dončićev vozni park (FOTO)

Luka Dončić, ki ne slovi le kot eden najboljših košarkarjev na svetu, temveč je znan tudi kot ljubitelj hitrih avtomobilov, je za ameriške medije vedno zanimiva osebnost. Tokrat ni spregovoril o košarki in svoji športni poti, temveč je beseda v oddaji Pass The Rock, v kateri na uradni strani lige NBA predstavljajo košarkarske zvezdnike, tekla o jeklenih konjičkih. Teh ima Luka v garaži kar nekaj. Natančnega števila sicer ni razkril, je pa predstavil svoj najljubši avto. To je brabus rocket GT1000. Po Lukovih besedah naj bi jih bilo na svetu približno 25. Športni avtomobil se ponaša s kar tisoč konjskimi močmi, Ljubljančanu pa so predvsem všeč njegovi detajli. Po poročanju tujih medijev naj bi zanj odštel okoli pol milijona evrov. Med vožnjo po slovenskih cestah in občudovanjem narave je 26-letnik še pojasnil, da je bil njegov prvi avtomobil priljubljeni fičo (zastava 750) in da ima še danes zelo rad stare avtomobile, a tega dela avtomobilske scene ne spremlja posebej. »Všeč so mi stari avtomobili, nisem pa ravno zanesenjak. Imam dva stara avta, ki sta zelo lepa,« je povedal.

Brabus 800, eden od Lukovih jeklenih konjičkov FOTO: MCARZZZ/TIKTOK

Brabus Rocket je eden njegovih najljubših avtomobilov. FOTO: BRABUS

Za 18. rojstni dan si je privoščil legendarnega fička. FOTO: FACEBOOK

V svojih garažah v ZDA in Sloveniji naj bi imel skupno kar 13 avtomobilov. FOTO: TWITTER

Dodal je, da ga ljubezen do avtomobilov spremlja od otroštva, ko se je rad igral z maketami, na računalniku pa je imel shranjeno mapo s fotografijami jeklenih konjičkov, ki so ga najbolj zanimali. Svojo zbirko danes pridno dopolnjuje, na tekme pa pogosto prihaja z velikimi terenskimi vozili.