Poglejte Severino v majici. Vsi se sprašujejo, ali so prave ali ne (VIDEO in FOTO)

Navajeni smo, da Severina vedno znova preseneča in pogosto razveseljuje s svojimi modnimi izbirami. Njena zadnja izdaja za koncert v Slanem na Hrvaškem pa je zaradi nenavadne izbire topa povzročila morje komentarjev.

»Ne vem, ali naj gledam ali ne,« se glasi le eden izmed morja komentarjev, potem ko se je na oder sprehodila v kratkih hlačah in črtastem topu z natisnjenimi bradavicami.

Sprva je bilo videti, da je majica prosojna, potem pa je bilo jasno, da gre le za »foro«. A kljub temu so mnogi priznali, da jim je bilo zaradi takšnega videza pevke neprijetno, še posebej, ker so bili med občinstvom otroci.

Našli pa so se tudi takšni, ki so navdušeno komentirali njeno opravo in poudarjali, da je videti kot pri 20-ih. »Ta ženska je ogenj«, »Kot da ima 20 let, super«, »Kako dobra punca z majico« ... je le delček, ki se ga da prebrati.

Kaj menite, vam to ustreza ali je šla Seve predaleč, poroča mondo.rs.

Preberite še: