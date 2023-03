Poglejte, kaj je Severina rekla socialni delavki, ki jo je prijavila zaradi razžalitve

Severina je izgubila na sodišču, poroča hrvaški portal Jutarnji list. Kriva je žaljenja socialne delavke in obsojena kršenja javnega reda in mira, so odločili na sodišču v Zagrebu. Sodba je za zdaj še nepravnomočna, naložili pa so ji denarno kazen v višini 80 evrov.

Na sodišče je morala zaradi žaljenja na centru za socialno delo

Sodba se nanaša na primer razžalitve socialnih delavcev na centru za socialno delo Maksimir, kjer sta se Severina in njen nekdanji mož bojevala za skrbništvo nad njunim sinom.

Severina naj bi lani na valentinovo izgubila živce na centru, zaradi česar jo je tam zaposlena prijavila policiji. Kot je bilo navedeno v izjavi socialne delavke, je Severina poklicala na center in bila verbalno nasilna do tam zaposlene. Menda v pogovoru ni ravno izbirala besed. Socialna delavka jo je prijavila zaradi razžalitve in omalovaževanja.

Sodišče razkrilo njeno izjavo, ko ji je prekipelo

»S kakšno pravico ste na dom moje mame poslali socialno delavko?« jo je menda vprašala in ni želela slišati pojasnila, da morajo raziskati vsako prijavo suma nasilja, četudi gre za družinske člane, potem pa nadaljevala: »J ... vam mater ... Zaj... me že več kot devet let. Zdaj je dovolj.«

Pevki je prekipelo, ko je socialna delavka prišla do njene mame. FOTO: Osebni Arhiv

Sodba je že bila poslana vpletenim stranem, možno pa je, da je Severinin odvetnik še ni prevzel. Kljub temu je že napovedal pritožbo na odločitev sodišča.