Pogled za milijon dolarjev: znan oblikovalec odprl vrata prestižnega doma (Video)

Ameriški modni oblikovalec Michael Kors je reviji Architectural Digest odprl vrata doma in obiskovalcem pokazal, kako sta z možem Lancejem Le Perejem, uredila stanovanje v prestižnem predelu New Yorka Greenwich Village.

To, da z vidika mode premore izjemen okus dokazuje že 25 let, očitno pa obvlada tudi urejanje prostorov.

Ogromno stanovanje je opremljeno s pohištvom znanih oblikovalcev, z umetniškimi deli, fotografijami ter številnimi elementi, ki jemljejo dih.

Obiskovalce ob vstopu pozdravi galerija, kjer je veliko predmetov, ki sta jih z možem našla na različnih delih sveta ter seveda fotografij.

V ogromni kuhinji, kjer, priznava Michael, ne kuhata prav veliko in raje naročata hrano, v kontrastu z belo opremo izstopajo črni detajli v obliki skled, ki sta jih prav tako prinesla s svojih potovanj.

Te, kot pove, so stalnica v vseh prostorih, denimo v svetlem kotičku za druženje, kjer izstopajo posode toplejših tonov.

Iz stanovanja vrata vodijo na ogromno teraso, kar je v New Yorku pravi luksuz in kjer se oblikovalec preizkuša tudi v gojenju različnih rastlin.

Posebej ponosen je na jagode. Sicer je čudovita terasa poleti največkrat prizorišče večernih druženj. Tu so prostorna jedilnica, kotiček, posvečen sedemdesetim, knjižnica s številnimi knjigami in fotografijami, svetla spalnica, ogromna garderoba, kopalnica, kateri Michael pravi raj in telovadnica.

Nastal je video, po zaslugi katerega se lahko po prestižnem stanovanju sprehodi vsak in uživa v pogledu za več milijonov dolarjev.