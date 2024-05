Edo Terglav: »Zame so ti naši igralci prvaki tega turnirja tako po igri kot obnašanju«

Hokejisti slovenske reprezentance so uresničili cilj in se po najhitrejši možni poti – po lanskem slovesu od elite v Rigi – tako kot Madžari vrnili med najboljših 16 reprezentanc na svetu. Na prvenstvu drugega kakovostnega razreda so zasedli 2. mesto, prihodnje leto bodo igrali v Skandinaviji, odmevno tekmovanje bosta skupaj pripravili Švedska in Finska. Ob koncu zanimivega prvenstva in po porazu proti Madžarski z 1:2 smo se na prizorišču v Bolzanu pogovarjali z Edom Terglavom, selektorjem risov.

Kako bi se ozrli k temu prvenstvu?

»To je bil nenavaden turnir, presenečenja so se vrstila. Nas je za začetek ustavila Južna Koreja, a smo nato dobili tri tekme, ki so podčrtane kot nujne pri uresničitvi našega končnega cilja. Žal mi je, da se nam zadnjem nastopu proti Madžarski ni razpletlo drugače, močno smo želeli osvojiti 1. mesto. Malenkosti so nas ločile od zmage. Fantje so se res borili, zame so ti naši igralci prvaki tega turnirja tako po igri kot obnašanju.«

Toda novi tekmovalni izziv bo hitro tu. Ob koncu poletja bo že čas za mikaven olimpijski kvalifikacijski turnir v Rigi – kako boste pristopili temu projektu?

»Najprej moramo narediti analizo doslej storjenega, nato se pogovoriti tudi s tistimi, ki tokrat niso mogli biti z nami. Moja velika želja je, da bi za kvalifikacije sestavili najboljše moštvo naših hokejistov, ki igrajo doma ter na tujem. Pomemben je pristop, biti moraš pripravljen na vse. Pomembno je skrbeti za kult reprezentance tudi, ko nimaš na voljo vseh, ki nedvomno sodijo k izbrani vrsti.«

V tednu po SP se bomo pogovorili tudi z Anžetom Kopitarjem. V olimpijskih kvalifikacijah bi rad imel na voljo vse najboljše rise.

Kaj potem lahko pričakujemo glede postave za kvalifikacije?

»Upamo na najboljše. Ni preprosto, saj mednarodna zveza po pravilu zagotavlja prihod reprezentantov iz klubov šele 72 ur pred začetkom turnirja. Igralci bodo seveda vadili pri klubih, s tistimi, ki nam bodo na voljo, bi radi začeli priprave 19. avgusta. En teden bi vadili skupaj, nato bi odpotovali na prizorišče.«

Kako je glede možnosti prihoda Anžeta Kopitarja na kvalifikacijski turnir?

»Prav v tem tednu po SP se bomo pogovorili tudi z njim. Rad bi vedel, kakšne so njegove želje, kakšni načrti, seveda bi mu rad predstavil našo zgodbo. Potem je treba urediti podrobnosti tudi med zvezo in njegovim klubom v Los Angelesu.«