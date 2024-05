Zdaj je jasno, kdo bo pel novo slovensko navijaško skladbo

Letošnje evropsko nogometno prvenstvo se nezadržno približuje, navijači so v nizkem startu, številni pa že nestrpno čakajo tudi na novo navijaško skladbo, ki jo je več glasbenikov ustvarjalo več tednov. Besedilo je napisal Matej Trstenjak, tudi predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe in lastnik založbe Trstenjak, prav tako velik podpornik slovenskih športnikov. Nato je z razpisom iskal avtorja primerne melodije, posebna komisija pa je izbrala tisto, ki jo je skomponiral Alen Tilinger, glasbenik in član več ansamblov. Osnutek za skladbo je še pred tem zasnoval prav tako znani glasbenik, član Poskočnih muzikantov Nejc Tratnjek.

Naposled so prek razpisali iskali le še tistega, ki bo navijaško skladbo pel in jo posnel. Očitno je člane žirije s svojim glasom in interpretacijo navijaške skladbe Sloveniji v čast najbolj prepričal Mitja Šinkovec, ki je bil v letih 2009 in 2010 član skupine Tangels, s katerimi je nastopil tudi na Emi.

Poldrugo leto je bil član skupine Pop Design. FOTO: osebni arhiv

Spomladi 2011 je sodeloval v drugi sezoni šova Slovenija ima talent in prišel vse do polfinala, med letoma 2011 in 2013 je pel v ansamblu Veseli Begunjčani, od leta 2013 pa je bil pevec in frontman 101ka banda, ki ga je tudi soustanovil. Leta 2017 smo ga lahko slišali v četrti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, v kateri je prišel vse do finala, pel pa je tudi v plesnem orkestru Zvezde plešejo na POP TV. Bil je del funk zasedbe Towel of Shower, večkrat je nastopil z Big bandom Bid Bang iz Radovljice in imel glavno moško vlogo v muzikalu Za zmeraj! Leta 2021 se je kot pevec pridružil skupini Pop Design in ostal z njimi poldrugo leto, videli smo ga lahko v glasbeni oddaji V petek zvečer.

»Lani se je podal na samostojno glasbeno pot, z ekipo izkušenih glasbenikov, v kateri sta tudi Matjaž Vlašič in Miha Gorše, pa je doslej izdal dve samostojni skladbi. Kmalu ga bomo torej lahko slišali v novi navijaški skladbi, ki bo še ta mesec dobila končno verzijo,« nam je zaupal Trstenjak.