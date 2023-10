Sprehajali smo se po vili Schellenburg v Ljubljani. Tako so videti luksuzna stanovanja (VIDEO)

Bleščeča, s hotaveljskim marmorjem tlakovana in citatom Toneta Pavčka v štirih jezikih ozaljšana avla, razkošno zelenje zasebnega vrta, otroško igrišče in 24-urni consierge, nekakšna recepcija, ki bo poskrbela za vse muhe in potrebe stanovalcev – vsega tega bodo deležni prebivalci palače in vile Schellenburg (uradno Palais & Villa Schellenburg), ki je doživela uradno odprtje.

Prestižno stanovanjsko skupnost, ki jo je na kraju, kjer je nekoč stal Kolizej, dal zgraditi Jože Anderlič, sestavljata dve zgradbi, ena v secesijskem (vila) in ena v baročnem (palača) slogu s sodobnim pridihom. Da je skrbno načrtovana in premišljena ter z veliko skrbjo za estetiko in kakovost narejena tudi od znotraj, se je zainteresirana javnost lahko prepričala na ogledih.

Večina stanovanj že prodanih

Kompleks ima 111 stanovanj. Medtem ko so v vili stanovanja že pošla, jih je v palači trenutno neprodanih še tretjina. Najmanjše še prosto stanovanje v kompleksu meri 64 kvadratnih metrov, zanj je treba odšteti 637.000 evrov. Največje, penthouse, se razprostira na 345 m2, cena pa znaša 4,2 milijona evrov.

Prostori imajo večinoma eno do dve spalnici in izjemno velike skupne prostore, poleg običajnih pa še francoske balkone, ki poskrbijo, da so sobe kar se da svetle. Stropi so visoki, še zlasti v pritličju. Glede na ceno stanovanj bo večina Ljubljančanov palačo in vilo Schellenburg občudovala predvsem od zunaj, saj ograja, ki obdaja kompleks, vabi v notranjost le stanovalce, njihove goste in tiste, ki imajo opravke. Vsi pa bodo lahko vstopali vsaj v poslovne prostore palače, v katerih bo med drugim tudi butična restavracija.