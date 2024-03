Podrobnosti iz oporoke Matthewa Perryja: znano, kdo bo dobil največ njegovega premoženja

Več kot štiri mesece po smrti Matthewa Perryja so v javnost prišle podrobnosti iz njegove oporoke. Igralec, ki je največ občinstva osvojil z vlogo Chandlerja Binga v priljubljeni seriji Prijatelji, je umrl konec lanskega oktobra, star 54 let.

Njegovo premoženje je bilo ocenjeno na 120 milijonov dolarjev, osebni predmeti, kot so nakit, umetnine in avtomobili pa na milijon dolarjev.

Po pisanju revije People je Perry oporoko sestavil leta 2009, v njej večino premoženja zapušča fundaciji, ki jo je ustanovil sam: Alvy Singer Living Trust. Poimenoval jo je po liku iz filma Annie Hall iz leta 1977, skrbniki so njegovi starši, polsestra in bivše dekle Rachel Dunn.

V oporoki prav tako piše, da njegovi otroci, če jih bo imel, ne bodo imeli izrecne pravice do njegovega premoženja in ne do sklada. A Matthew nikoli ni postal oče.

Perryjeva smrt je bila proglašena za nesrečen primer akutnega uživanja ketamina.

Zvezdnik je večkrat odkrito spregovoril o svoji bitki z odvisnostjo in zlorabo škodljivih substanc in je zato osnoval sklad za pomoč osebam z njemu podobnimi težavami.

Po njegovi smrti je bil ustanovljen še en sklad z njegovim imenom, ki pomaga vsem, ki se borijo z zasvojenostjo.