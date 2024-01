Številni tuji estradniki so v letu 2023 končali življenjsko pot

Frances Sternhagen

Večkrat nagrajena igralka, najbolj znana po vlogah v serijah Seks v mestu in Na zdravje je, stara 93 let, umrla novembra.

Njena družina je v izjavi za javnost zapisala: »Z veliko žalostjo sporočamo, da je draga mama, igralka Frances Sternhagen 27. novembra 2023 mirno zaspala.«

Igralka je imela že več let težave z zdravjem, leta 2013 je utrpela kap, borila se je tudi z demenco.

Matthew Perry

28. oktobra je odjeknila vest, da je umrl igralec Matthew Perry, najbolj znan po vlogi Chandlerja v seriji Prijatelji.

Nenadna smrt zvezdnika na domu v Los Angelesu je pretresla tako njegove soigralce kot družino, prijatelje in oboževalce po vsem svetu.

Tony Bennet

Legenda z glasbenih odrov se je od leta 2016 borila z Alzheimerjevo boleznijo, julija pa se je Tony Bennet, star 96 let, poslovil za vedno.

»Tony Bennett, rojen Anthony Dominick Benedetto 3. avgusta 1926 je umrl na svojem domu v New Yorku.

Za njim žalujejo žena Susan Benedetto, sinova Danny in Daegal Bennet, hčerki Johanna Bennett in Antonia Bennett ter devet vnukov,« se je glasila izjava za javnost.

Ron Cephas Jones

Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji To smo mi, je umrl avgusta. Smrt je za People potrdil njegov tiskovni predstavnik. »Cenjeni igralec Ron Cephas Jones je star 66 let umrl zaradi dolgotrajnih težav s pljuči.

Za časa njegove kariere so bili njegove topline, darežljivosti in prijaznosti deležni vsi, ki so ga poznali,« se je glasila izjava.

Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor, irska pevka, katere hit Nothing Compares 2 U je brezčasen in ki je odkrito opozarjala na številne družbene nepravilnosti, je po večletnih težavah z mentalnim zdravjem 26. julija umrla stara 56 let.

Novico je za BBC in RTE potrdila njena družina in prosila za zasebnost v težkih časih.

Tina Turner

Še ena legenda se je po dolgi bolezni poslovila maja leta 2023. Na svojem domu blizu Züricha v Švici je za vedno utihnil glas Tine Turner.

»Z njo je svet izgubil glasbeno legendo in vzornico,« je za People povedal njen tiskovni predstavnik Bernard Doherty.

Jerry Springer

Aprila je star 79 let po kratkotrajni bolezni umrl avtor ene najbolj kontroverznih pogovornih oddaj Jerry Springer show.

»Jerryjeva sposobnost povezati se z ljudmi je bila ključ do njegovega uspeha v vsem, česar se je lotil, naj je to bila politika, vodenje oddaj ali samo zbijanje šal z ljudmi, ki so ga na ulici prosili za fotografijo,« je za javnost povedal njegov tiskovni predstavnik Jene Galvin in dodal: »Njegova smrt je za mnoge velika izguba, njegovo delo in humor pa bosta živa za vedno.«

Raquel Welch

Februarja je stara 82 let umrla ikonična igralka in pevka Raquel Welch. Za vedno je zaspala po kratki bolezni, je za People povedal njen menedžer.

Raquel je za seboj pustila dva otroka, Damona in Thanee.

Lisa Marie Presley

Potem ko je bila zaradi zastoja srca pripeljana v bolnišnico, je 12. januarja zgodaj zjutraj umrla Lisa Marie Presley, stara je bila 54 let.

»Z veliko žalostjo in težkim srcem delim tragično vest, da nas je zapustila moja lepa hči Lisa Marie,« je njena mama Priscilla povedala za People.

»Bila je najbolj strastna, močna in ljubeča ženska, kar sem jih poznala. Prosimo za zasebnost v teh težkih časih, hvala za vašo ljubezen in molitve,« je še dodala.

Norman Lear

5. decembra se je poslovil Norman Lear, producent in avtor serij, kot sta bili Vsi v družini in Sanford in sin. V situacijsko komedijo je znal vključiti politične in družbene teme ter s s tem nasmejal gledalce v sedemdesetih, zgodnjih osemdesetih in kasnejših letih. Star je bil 101 leto.

Benjamin Zephaniah

Zvezdnik serije Birminghamske tolpe in Poet Benjamin Zephaniah je umrl decembra, star je bil 65 let.

Novico o njegovi smrti so objavili v izjavi na njegovem instagram profilu: »Z veliko žalostjo in obžalovanjem sporočamo, da je v zgodnjih jutranjih urah umrli naš ljubljeni mož, sin in brat.

Benjaminu so pred osmimi tedni diagnosticirali možganski tumor,« se je glasil začetek obvestila.

Ryan O'Neal

Zvezdnik, najbolj znan po vlogi v filmu Ljubezenska zgodba in po zvezi z igralko Farrah Fawcett, je 8. decembra umrl v 83. letu starosti.

Zadnja leta življenja se je boril s številnimi boleznimi, med drugim z rakom prostate in levkemijo, poleg sladkorne bolezni je imel težave s srcem, kar je bilo nedvomno tudi posledica njegovega življenjskega sloga.

Novico je z javnostjo delil njegov sin Patrick, ki se je rodil v igralčevem drugem zakonu z Leigh Taylor- Young.