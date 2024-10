Po tragični smrti žene in sina igralec umrl v miru

Igralec Ron Ely, ki je bil najbolj znan po glavni vlogi v džungelski seriji iz 60. let prejšnjega stoletja, je umrl, je sporočila hčerka Kirsten. Razkrila je, da je njen oče mirno preminil 29. septembra v 86. letu.

Umrl je pet let po smrti sina in žene. Hčerka je na Instagramu napisala čustven poklon, ki se glasi: »Svet je izgubil enega največjih mož, kar jih je kdajkoli poznal, jaz pa sem izgubila očeta.«

»Moj oče je bil nekdo, ki so ga ljudje oklicali za junaka. Bil je igralec, pisatelj, trener, mentor, družinski človek in vodja. Povsod, kamor je prišel, je ustvaril močan val pozitivnega vpliva.«

»Bil je resnično čaroben«

Nato je dejala, da je bilo v njem »nekaj resnično čarobnega«. »Moj oče je bil moj svet - in kako neverjeten svet je ustvaril. Bil je močan in zaščitniški. Briljanten in nesramno smešen. Bil je stoičen in občutljiv, skromen, dinamičen in močan,« je zapisala in povedala, da ji je predstavljal velik vzor in navdih. Ob ganljivih besedah je Kirsten delila številne slike iz preteklih let in navedla njegovo »neskončno predanost družini in prijateljem«.

Ron Ely se je med televizijskim občinstvom kot Tarzan utrdil od 60. let minulega stoletja dalje. FOTO: Wikipedija

»Najbolj me tolaži zavedanje, da je sedaj z mamo in bratom. Hkrati mi je to v veliko žalost, ker jih vse tako zelo pogrešam. S ponosom bom nosila vse svoje najljubše koščke njih - ljubeče zacementirane v mojem srcu -, dokler se vsi spet ne srečamo.«

Tragična izguba žene in sina

Ron je umrl pet let po tem, ko je družino doletela uničujoča tragedija. Leta 2019 je igralčevo ženo namreč do smrti zabodel njun sin. Valerie Lundeen Ely je bila pri 62 letih ubita na lastnem domu v Kaliforniji. Policija je nato na kraju dogodka ustrelila 30-letnega Camerona.

Po podatkih TMZ naj bi Cameron trpel za zgodnjimi fazami CTE (kronična travmatska encefalopatija - možganska motnja, ki je verjetno posledica ponavljajočih se poškodb glave). Leto dni po smrti je Ron vložil zvezno tožbo proti šerifovemu uradu okrožja Santa Barbara.

V skladu s sodnimi dokumenti, ki jih je takrat pridobila revija People, »tožba navaja, da se je Cameron poskušal predati policiji, preden so ga več kot 20-krat ustrelili« in da policisti »niso pravočasno nudili zdravniške pomoči Valerie«.

Valerie in Ron sta imela še eno hčerko, Kaitland.