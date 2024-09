Po skrivnem srečanju: kdaj bosta princa William in Harry zakopala bojno sekiro?

Stran od medijskega pompa in žarometov javnosti sta se princ Harry in princ William pred nedavnim udeležila pogreba strica lorda Fellowesa, moža sestre princese Diane, lady Jane Spencer in se drug drugemu izogibala.

»Težko, da bo med njima sploh kdaj prišlo do sprave,« je dogodek komentiral kraljevi strokovnjak in dopisnik za BBC Michael Cole.

Čeprav sam ni bil prisoten na pogrebu, je citiral priče, ki so povedale, da sta brata sedela daleč eden od drugega in da je naslednji britanski kralj še vedno vidno prizadet zaradi izjav, ki jih je njegov mlajši brat podajal v javnosti.

Vsi prisotni so vzdušje med bratoma opisali kot izjemno hladnega.

»Če bi princ Harry menil, da bo ta skrivnostni obisk domovine in njegova pojavnost na slovesu od strica prebila led, ki je nastal med bratoma, bi bil na koncu zelo razočaran,« je Cole povedal za MailOnline in dodal:

»William ga ni niti pogledal, kaj šele, da bi mu bilo mar za njegovo prisotnost.«

Komentarji dopisnika so prišli kot odziv na besede vikarja Dana Tanseya, ki je vodil obred, na katerem je bilo prisotnih okoli 300 oseb in potrdil, da je bilo med bratoma med odhodom iz cerkve iz 14. stoletja v Snettishamu v Norfolku kar nekaj ljudi.

Vikar je dejal še, da se ne spomni, da bi si sorojenca izmenjala vsaj eno besedo, so pa drugi člani družine govorili z obema.

Bo besedah dopisnika interakcija med bratoma ni bila minimalna, temveč je sploh ni bilo:

»To ni bilo snidenje dveh fantov, ki si kot otroka ne bi mogla biti bliže. To ni bilo njuno srečanje. Sedela sta ločeno in se nista niti pogledala. Na sončen dan je bilo vzdušje med njim ledeno,« je citiral enega od prisotnih.

Dodal je, da so s tem možnosti, da ni kdaj zakopala bojno sekiro, padle na minimum:

»Kakor je videti sedaj, do sprave med njima morda sploh nikoli ne bo prišlo. Williama so izjave brata, ki jih je o njem, njegovi ženi in celi kraljevi družini dajal v medijih, res prizadele.«

Princa sta sprta vse od tedaj, ko sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle sestopila z mest višjih članov kraljeve družine in odšla v ZDA, do otoplitve odnosov med njima ni pripeljalo niti dejstvo, da je njun oče, kralj Karel III. zbolel za rakom.