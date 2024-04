Po prihodu iz zapora ga nihče noče zaposliti

Kljub temu da so južnoafriškega paralimpijca januarja pogojno izpustili iz zapora, kjer je odslužil slabih devet let za umor partnerice, ima Oscar Pistorius hude težave z vrnitvijo v življenje. Umor je pred več kot desetimi leti pretresel ne le njegovo rodno Republiko Južno Afriko, temveč svet, novice o njegovem sojenju so redno spremljali vsi svetovni mediji in športni junak je v trenutku postal eden najbolj osovraženih ljudi, zato ga menda nihče noče zaposliti. V zadnjih mesecih je menda kontaktiral dva člana Mednarodnega paralimpijskega komiteja, saj si želi ponovno delati v športu, a nihče noče sodelovati z njim. »Po vsem, kar se je zgodilo, je preveč toksična oseba, da bi kdor koli hotel sodelovati z njim. Tu ni nič zanj,« je eden od omenjenih članov povedal za New York Post. Do zdaj mu je uspelo dobiti delo le v eni od cerkva, ki jo obiskuje njegov stric, tam opravlja manjša vzdrževalna dela in prostore čisti.

Najprej so ga obsodili na zgolj petletno zaporno kazen. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Pistorius, edini dvojni amputiranec, ki je kdaj nastopil na olimpijskih igrah, bo sicer pod policijskim nadzorom še do leta 2029, ko se bo iztekla celotna kazen, ki mu je bila prisojena, kar pomeni, da ga policist lahko obišče kadar koli čez dan ali čez noč, prav tako se mora redno udeleževati testiranj na prisotnost drog ali alkohola, ni pa mu treba nositi naprave, ki bi beležila njegovo gibanje. Med pravili, ki jih je moral sprejeti, ko so ga pogojno izpustili na prostost, je še prepoved kontaktiranja družine umorjene Reeve Steekamp, objavljanja na družbenih medijih, pisanje in izdaja biografije ter dajanje intervjujev.

Trenutno se je 37-letnik po pričevanjih tistih, ki ga poznajo, zavlekel v vilo svojega strica v južnoafriški prestolnici, ki je videti skorajda kot zapor. Ker Republika Južna Afrika ni najbolj varna država, okna večine domov krasijo železne rešetke ter varnostne kamere, ker je Oscarjev stric izredno premožen, pa je vilo opremil še z oboroženimi stražarji, električnimi ograjami in več psi čuvaji, zato se Pistorius v njej menda počuti skorajda enako kot v zaporu, kar za njegovo duševno zdravje ni najboljše, je dejal vir blizu nekdanjega športnika, kar se menda že pozna tudi na njegovem videzu. »Skoraj ga nisem prepoznala. Ima izredno dolge lase in brado, tudi zredil se je precej. Nikoli ne bi rekla, da je športnik, čisto se je spremenil,« je povedala domačinka, ki ga je v cerkvi videla prejšnji mesec, neka druga vernica pa je dejala, da Pistorius »ni prijazen, ni družaben, je le še senca sebe«.

Oscar Pistorius je edini dvojni amputiranec, ki je kdaj nastopil na olimpijskih igrah. FOTO: Steven Paston Action Images Via Reuters

Oscar Pistorius je takratno partnerico Reevo Steenkamp ustrelil skozi vrata kopalnice na valentinovo 2013. Na sodišču je sprva trdil, da je mislil, da je v kopalnici vsiljivec. Obsodili so ga na pet let zaporne kazni, a se je tožilstvo na sodbo pritožilo in v drugo so ga obsodili na 13 let in pet mesecev za rešetkami. Preden so ga pogojno izpustili, je odslužil dobro polovico.