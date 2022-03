Elon Musk po drugem otroku že v objemu druge

Dobila sta otroka. Se razšla. Skrivaj pozdravila drugega otroka in obenem razkrila, da so se med njima spet vnela ljubezenska čustva. Ter se naslednji hip znova razšla. Tako nekako se je v minulih treh letih odvijala fluidna ljubezenska zgodba Elona Muska in ekscentrične pevke Grimes, ki sta pojem moderne družine ponesla na povsem novo raven. Podobno izstopata pri poimenovanju svojih otrok, saj sta sinku, ki se jima je rodil predlani, nadela neizgovorljivo ime X Æ A-12, inovativnost pa sta zdaj pokazala tudi pri hčerki, ki jo ljubkovalno kličeta Y, v rojstnem listu je sicer izpisano ime Exa Dark Sideræl.

Sinu X se je pridružila sestrica Y. FOTO: osebni arhiv

Fluiden odnos

Septembra lani sta se po treh skupnih letih razšla, bojda ker naj bi mednju posegla razdalja. A očitno ta ni bila nepremostljiva, saj je Grimes pred dnevi razkrila, da sta že decembra dobila drugega otroka. S pomočjo nadomestne matere se jima je rodila hči, ki jo je hotela ona poimenovati Odysseus, a sta se z Elonom zaradi tega zapletla v prepir, na koncu pa se je ljubljenemu vdala. »Ime ji je Exa Dark Sideræl,« pri čemer je razložila, da se njeno prvo ime navezuje na merilno enoto, ki meri hitrost računalniškega delovanja, »Dark pomeni neznano, ki se ga ljudje sicer bojijo, četudi je temna snov v resnici čudovita skrivnost našega vesolja,« nekoliko elfovsko tretje ime pa označuje resnični čas vesolja, ne naš relativni zemeljski čas. A ker bi jo težko klicala s tako zapletenim in dolgim imenom, jo preprosto kličeta Y. Sina pa X.

Grimes naj bi z izbranko Chelsea že zaživela skupaj. FOTO: osebni arhiv

Ko je pevka povedala, da sta dobila drugega otroka, je potrdila, da sta znova skupaj, čeprav nista fant in punca v klasičnem smislu. »Najin odnos je fluiden. Imam ga za svojega fanta, a živiva ločeno. Sva najboljša prijatelja, nenehno sva skupaj. Tako dobro kot sedaj se še nisva imela,« tudi zaradi tega pa je morda že začela razmišljati o otroku številka tri. »Z Elonom si že od začetka želiva tri ali štiri otroke.« Toda še preden bi lahko svet vse te novice dobro prežvečil, je zdaj odjeknilo, da so se poti novopečenih staršev vnovič razšle, oba pa da sta že našla srečo z drugim. On naj bi se začel videvati z avstralsko igralko Natasho Bassett, s katero naj bi že nekaj let vsake toliko za krajši čas obudila razmerje, ona pa je menda precej bolj predano našla toplino v objemu žvižgačice Chelsea Manning. »Njun odnos je precej resen. Skupaj sta se preselili, živita v Austinu.« T. P.