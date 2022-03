Po devetih letih izpod maminega skrbništva

Vajeti nad lastnim življenjem je spet vzela v svoje roke. Po devetih letih spopadanja z lastnimi demoni in trdim delom, da sebe in svoje življenje spravi v red, je sodnik prepoznal iskrene napore Amande Bynes, prepričan, da je močno napredovala, zaradi česar skrbništvo ni več potrebno.

Amanda Bynes končno spet upravlja lastno življenje. FOTO: Osebni Arhiv

»Naredila je vse, kar je sodišče od nje v daljšem časovnem obdobju zahtevalo,« je presodil in ocenil, da je igralka sposobna spet sprejemati lastne odločitve, ki jih je doslej skoraj desetletje namesto nje sprejemala njena mama Lynn. Podobno je menila slednja, ki je hčerino prošnjo za prekinitev skrbništva, ki jo je igralka februarja naslovila na sodišče, v celoti podprla. »Vzhičena je in nadvse ponosna nanjo. Povsem prepričana je, da se je Amandino stanje dovolj izboljšalo, da spet prevzame nadzor nad lastnim življenjem.«

Mikročip v glavi

Spomnimo. Še na začetku tega tisočletja se je Amandino ime pojavljalo na seznamih najpopularnejših mladih zvezdnic in zdelo se je, da bo sčasoma postala del hollywoodske smetane. A teža slave je bila za njena mlada ramena očitno preveč, saj je začela segati po alkoholu in drogah vseh vrst, vrstili so se povsem nerazumski izbruhi, med drugim je na dovozu hiše zanetila požar, dokler ni leta 2013, stara 26 let, doživela živčnega zloma. Pristala je na psihiatriji, sodnik pa ji je za skrbnico, ki bo odslej namesto nje sprejemala prav vse odločitve, določil mamo. In kot bi težavna zvezdnica želela sodniku pritrditi, da se je pravilno odločil, je tedaj očeta obtožila zlorabe, nato pa težke besede vzela nazaj, trdeč, da jo je v te laži prisilil mikročip v glavi.

V 90. letih in na začetku tega tisočletja je veljala za eno najbolj obetavnih mladih igralk. FOTO: Press Release

Doživljala je vzpone in padce, pojavili so se sumi shizofrenije, a menda so ji zdravniki nato diagnosticirali bipolarno motnjo. In čeprav je v nekaj letih že pokazala manjši napredek, je sodnik skrbništvo iz leta 2018 podaljšal najmanj do leta 2020 in ji odredil življenje med zidovi rehabilitacijske klinike, ki naslavlja tako težave z odvisnostjo kot različne zdravstvene težave. A kar koli jo je že povedlo tja, v bolnišnici je našla nujno potrebni podporni sistem in v življenje vnesla strukturo in rutino, kar je bilo menda odločilno na njeni poti okrevanja.

»Zadnjih nekaj let sem trdo delala na tem, da se mi izboljša zdravstveno stanje in da bom lahko samostojno delala in živela. To ostajajo moje prioritete tudi v naslednjem poglavju mojega življenja,« je nad koncem skrbništva navdušena igralka, ki ima že za polno malho načrtov. Na poti okrevanja je namreč začela obiskovati šolo za modo in oblikovanje, kjer se je lahko pohvalila z dobrimi cenami, »vznemirjeno se lotevam novih podvigov, izdala bom lastno linijo dišav,« govori pa se, da naj bi pripravljala tudi linijo oblačil. Velike spremembe se ji obetajo tudi zasebno.

Predlani je na sestankih anonimnih alkoholikov namreč spoznala Paula Michaela, njena čustva pa niso ostala enostranska, saj se je začelo že po nekaj mesecih šepetati o zaroki. A čeprav tedaj iz te moke (še) ni bilo kruha, je zvezdničin odvetnik zdaj potrdil, da se se že v nekaj tednih selita pod skupno streho. »Amanda jima je našla popoln skupni dom, moderno hišo na obali.«

Trdo sem delala, da sem izboljšala svoje zdravje, in tudi v prihodnje bom dajala prednost svojemu počutju.

Za prekinitev skrbništva je zaprosila februarja, s čimer se je strinjal tudi psihiater, ki je igralkino zdravstveno stanje spremljal preteklih devet let. Ocenil je, da ima nekdanja nihanja razpoloženja pod nadzorom, pa tudi motnje pozornosti, čuječnosti in zavedanja da so le še del preteklosti. Ob tem je Bynesova sodišču predložila certifikat šole, ki jo je ocenila kot odlično študentko z nadpovprečnimi ocenami. Preteklo leto je imela redne, naključne teste na droge in alkohol, vsi so bili negativni.