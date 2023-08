Plesalke tožijo pevko Lizzo: obtožile so jo spolnega nadlegovanja

Glasbenico Lizzo in njeno produkcijsko ekipo zaradi seksualnega nadlegovanja in dela v nedostojnih razmerah tožijo tri nekdanje plesalke: Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez. Tožbo proti pevki z imenom Melissa Viviane Jefferson in njenemu podjetju Big Brrrl Big Tourning, Inc so vložile v torek.

Trdijo, da je komentirala njihovo težo in eno izmed njih prisilila, da se je dotikala gole striptizete v striptiz klubu.

Plesalke so obtožile Lizzo, da jih je silila, da so se dotikale golih plesalk, spodbujala naj bi jih k uporabi erotičnih pripomočkov – umetnih penisov, ki so jih pred tem uporabljale striptizete pri svojem nastopu, in jih silila, da so jedle banane, ki so si jih pred tem striptizete vtikale v nožnice.

Pevka Lizzo je znana kot zagovornica pozitivnega odnosa do telesa, a odvetnik plesalk pravi, da se njena javna podoba močno razlikuje od njene zasebne. »Zasebno zasramuje in se posmehuje plesalkam zaradi njihovega videza in teže, od njih tudi zahteva stvari, ki niso le ilegalne, temveč tudi nemoralne.«

Poleg Lizzo so nedostojnega vedenja obtožile še vodjo plesne skupine Shirlene Quigley. Obtožile so jo, da je z njimi delila svoje spolne fantazije in z njimi javno razpravljala o svojih spolnih fantazijah. Javno je razpravljala o nedolžnosti ene od plesalk in grajala tiste, ki so imele spolne odnose pred poroko.

V tožbi Quigleyevo obtožujejo ustvarjanja sovražnega delovnega okolja, spolnega nadlegovanja, verskega nadlegovanja, rasnega nadlegovanja, diskriminacije zaradi invalidnosti in nezmožnost preprečitve ali odprave nadlegovanja. Lizzo pa so obtožile diskriminacije zaradi invalidnosti, ustvarjanja sovražnega delovnega okolja, spolnega nadlegovanja in neuspeha pri odpravljanju omenjenih težav.