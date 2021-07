Plemkinji sta vzeli vsaka svojega milijonarja

100

Nečakinja pokojne princeseladyje minuli konec tedna večno zvestobo obljubila 32 let starejšemu izbrancu, južnoafriškemu tajkunu, njegovo premoženje ocenjujejo na slabih 100 milijonov evrov. Kot se spodobi za njen status in njegovo bogastvo, je bila poroka prava paša za oči.Obred je potekal v razkošni vili v okolici Rima, nevesta pa si je za to priložnost nadela belo čipkasto obleko s podpisom Dolce & Gabbana, ki je bila tradicionalna z visokim ovratnikom in dolgimi rokavi. Lady Kitty je v Italiji preživela ves teden pred poroko, se sproščala in urejala še zadnje podrobnosti. Družbo ji je delalo nekaj najbližjih prijateljic, ki so na svojih profilih na družabnih omrežjih redno objavljale fotografije, na katerih nakupujejo, srkajo penino, pohajkujejo po mestu in si ogledujejo zanimivosti ter se sproščajo v kozmetičnih salonih. Na poroki sta 30-letno nevesto do matičarja popeljala bratain, med svati pa se je znašlo več znanih imen, med njimi pop zvezdnicain žena britanskega igralca. Ali se je poroke udeležil tudi nevestin oče vojvoda, ki je sicer tri leta mlajši od zeta, ni znano.To ni bila edina aristokratska poroka v zadnjem tednu. Veliko skromnejši obred sta si dan prej privoščila, nekdanja žena luksemburškega princa, in njen švicarski poslovnež. Na družabnem omrežju je Tessy objavila njuno fotografijo, ko v družbi njenih sinov in njegove hčerke pozirata pred matičnim uradom v Zürichu.V prostore je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, ki so v veljavi v Švici, smela le peščica najbližjih, preostali so veseli dogodek lahko spremljali v živo prek mobilnih telefonov izpred urada. Visoko noseča Tessy je za poroko izbrala belo obleko z volančki in črnim trakom, ženin in otroci pa so prispevali nekaj barve, saj so fantje nosili rumene kravate, Frankova hči pa obleko v enaki barvi. Tessy in Frank sta se zaročila lani okrog božiča, prav kmalu pa pričakujeta prvega skupnega otroka.