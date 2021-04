Playboyevi zajčici sunili zajca

Vzredila je že štiri rekorderje.

Ugrabitve hišnih ljubljenčkov so še eden od absurdnih pojavov, ki spremljajo pandemijo, tokrat jo je skupil zajec. Pa ne kateri koli, kar največji na svetu, Darius, ki se ponaša tudi z Guinnessovim nazivom, je izginil iz prostorne ograde na vrtu svojega doma v Worcestershiru na Otoku, in to brez sledu, je zaskrbljena tamkajšnja policija.Njegova lastnicaje obupana, boji se, da bo njenega ljubljenca doletelo najhujše; ne nazadnje jih šteje že zrelih enajst let, ki jih je preživel v varnem in udobnem domačem okolju. Da mu spremembe ne ustrezajo, je odveč pojasnjevati, Annette pa se boji, da bi ugrabitelji želeli Dariusa izkoristiti za parjenje, da bi služili s prodajo mladičev. »Prestar je za to, prosim, pustite ga pri miru!« je obupana skrbna lastnica, ki najditelju ljubljenčka ponuja dobrega tisočaka.Darius, pasme nemški velikan, se je leta 2010, ko je dosegel odraslost, okitil z nazivom največjega zajca: dolg je namreč kar 129 centimetrov, tehta pa skoraj 17 kilogramov. Annette se že dolgo ukvarja z vzrejo zajcev, kot se pohvali, so kar štirje njeni varovanci osvojili rekorde v velikosti, pred Dariusom, ki si je ustvaril tudi bogato televizijsko kariero, je za uradno največjo veljala njegova mati Alice, zdaj pa se krona nasmiha njegovima potomcema, Lewisu in Daisy May, ki sta dolga že 120 centimetrov in še rasteta.Annette, zanimivo, nekdanja Playboyeva zajčica, na področju vzreje zajcev žanje velik ugled: mladiče prodaja za bajne vsote tudi čez lužo, samo za hrano svojih varovancev pa vsak mesec odšteje okoli osem tisoč evrov.