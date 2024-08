Pevko Lano hčerka zbodla v oko: Imam poškodovano roženico

Hrvaška pevka Lana Jurčević je imela nesrečo, ki jo je po nesreči povzročila njena devetmesečna hčerka Mayla Lily. Svojim sledilcem na Instagramu je opisala, kaj se je točno zgodilo. »V mraku me je udarila v oko in potegnila z nohti. Nič, videla sem, da se je hudič pošalil in da to le ne bo tako neškodljivo. Kot vidite tam, imam poškodovano roženico,« je nezgodo opisala Lana in nato dodala, da je njeno oko po dveh dneh veliko bolje.

»Kdor se tepe, se ima rad«

»Kdor se tepe, se ima rad - velja samo v tej različici in v tem primeru! Pa naj mi kdo reče, da moja mala ni borka! Da je borka, je dokazala, še preden je prišla na ta svet! Če se vam to zgodi in je, kolikor slišim, zelo pogosto, se ne zavajajte s tem, otroški nohti na rokah in nogah so zelo 'strupeni', sploh v fazi, ko se začnejo se plaziti in vse živahno raziskovati,« je dodala.

Njena objava je sprožila številne odzive njenih sledilcev, ki so ji v komentarje zapisali sporočila podpore in spodbude. »Drži draga, imela sem takšen primer«, »Naši najslajši borci«, »Mali me je v spanju udaril na vso moč«, so bile nekatere izmed komentarji.

Lana je sicer pred kratkim nasmejala svoje sledilce, ker je posnela Maylo Lili, kako se plazi po tleh in v videu zapisala: »Ko me vprašajo, kdo mi čisti hišo.« »Odred za čistočo! Ko smo oblizali vse noge stolov in miz ter ogledala, so na vrsti tla,« je v opisu objave še zapisala Lana.