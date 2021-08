Pevko Aaliyah na letalo odnesli nezavestno

Stara je bila le 22 let, ko je umrla. FOTO: WENN

Letalo je bilo v zraku komaj eno minuto, ko je približno 60 metrov po koncu letališke steze strmoglavilo.

Pisal se je 25. avgust 2001, ko je svet v šoku onemel. Še preden se je majhna cessna, na kateri je bila vzhajajoča glasbena zvezdica, z letalske steze na bahamskem otoku dobro dvignila v zrak, že je strmoglavila. V nesreči je umrlo vseh devet članov posadke in potnikov. Tudi komaj 22-letna pevka, ki so jo ožgano skoraj do neprepoznavnosti našli še vedno pripeto v letalskem sedežu, ki pa ga je ob tresku ob tla katapultiralo šest metrov stran.»Zakaj je na vsak način želela na to letalo, ki je bilo preobteženo z opremo in prtljago? Zakaj, ko pa se je že tako bala letenja in je imela rezerviran čarterski polet naslednji dan?« se je vse od tragične nesreče, ki je glasbo oropala za velikanski pevski talent, spraševala glasbena novinarka. In je zdaj, dve desetletji pozneje, dobila odgovore, kakršnih ni pričakovala. Aaliyah namreč sploh ni želela na letalo, tako rekoč nezavestno zaradi uspavalnih tablet so jo na krov odnesli, mlada pevka pa je spala tudi še tedaj, ko so strmoglavili v smrt.Skrivnost tragedije je novinarki v knjigi Baby Girl: Better Known as Aaliyah (Punčka: Bolj znana kot Aaliyah) pomagal razrešiti, ki je bil tedaj star komaj 13 let in je bil del zvezdničinega spremstva na otoku; pomagal je prenašati opremo, ki je verjetno ni bilo malo, saj se je pevka na Bahamih mudila zaradi snemanja glasbenega spota. Bil pa je tudi eden zadnjih, ki so jo še videli živo. Aaliyah je namreč že bila na letališču, tam pa si je premislila. Sedla je v taksi, ki ga je vozila Kennethova mačeha, mladenič pa je mimogrede ujel, kako je zvezdnica svoji ekipi razložila, da se ne počuti dobro in jo boli glava, poleg tega da ima pomisleke, saj da je letalo zaradi opreme že tako pretežko. Odločena, da ujame čarterski polet naslednji dan, se je želela odpeljati, ko ji je član ekipe ponudil uspavalo, Aaliyah pa je v taksiju, medtem ko so drugi urejali vse v zvezi s poletom, utonila v globok spanec.»Odnesli so jo iz avtomobila. Ni vedela, da jo nosijo na letalo, spala je,« so zapisane pretresljive Russllove besede. Knjiga še razkriva, da je bilo na krovu nekaj sto kilogramov več, kot so dovoljevali predpisi, poleg tega je bila teža neenakomerno razporejena, na letalu pa je bil en potnik več od dovoljenega števila. Za nameček je cessno pilotiral pilot, ki je licenco za letenje dobil na podlagi ponarejenih spričeval, obdukcija pa je pokazala, da je imel ob nesreči v krvi alkohol in kokain.