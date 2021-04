Pevka šokirala: objavila fotografijo, na kateri je popolnoma gola

Pevkaje ena izmed tistih zvezdnic, ki je izjemno ponosna na to, kdo je in kakšna je. Več kot očitno je, da se odlično počuti v svoji koži, in k temu tudi ves čas spodbuja svoje sledilce in oboževalce. Na nastopih, v videospotih in tudi na družabnih omrežjih je pogosto izzivalno oblečena, brez zadržkov pa rada pokaže tudi svoje čare. Čeprav je glasna zagovornica pozitivnega odnosa do svojega telesa, pa včasih pred objavami obdela svoje fotografije. To je tudi javno priznala, ko je na spletu objavila fotografijo, na kateri je popolnoma gola.»Običajno bi popravila svoj trebušček, pogladila kožo, a sem se vam želela pokazati v povsem naravni luči,« je zapisala in razkrila, da je postala del kampanje kozmetičnega podjetja, ki želi ublažiti negativne vplive družabnih omrežij na lepotne standarde.Lizzo (32), ki sta jo med svetovno znane glasbenice izstrelili skladba Juice in Good As Hell ima mnogo podpornikov, najdejo pa se tudi takšni, ki se nad njo zgražajo in ji očitajo, da spodbuja nezdrav način življenja in prekomerno težo. A Lizzo to ne gane. Nedavno je razkrila, da redno telovadi in da se počuti 'fit'.