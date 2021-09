Pevec R. Kelly kriv spolnih zlorab

Padli zvezdnik med poslušanjem razsodbe porote FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Po dokumentarcu na sodišče

Tožilstvo je zadovoljno, da je zmagala pravica. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Nalašč jih je okužil

2002. je bil že aretiran zaradi pedofilije.

Kriv je spolnih zlorab, izkoriščanja mladoletnih in trgovanja z ljudmi. Tako je po zgolj dveh dneh presodila dvanajstčlanska porota, ki je skupno devet ur premlevala in analizirala dokaze, ki so se proti obtoženemu pevcuv šestih tednih sojenja zvrstili v sodni dvorani zveznega sodišča v Brooklynu.V tem času so jim tožilci orisali r'n'b pevca, ki je bil svojčas sicer eden najbolje prodajanih in v kritiških krogih hvaljenih glasbenikov na svetu, kot manipulatorskega spolnega plenilca, ki je s pomočjo svojih zaposlenih, s podkupovanjem in na račun slave v svoje mreže premamil naivna dekleta in fante, ki so nato postali tako rekoč njegovi sužnji. Spolno in duševno jih je trpinčil, v primeru neposlušnosti pa so sledile stroge kazni.»V svoji karieri sem se soočil že s prenekaterimi spolnimi plenilci, tudi sin, a R. Kelly je najhujši med njimi,« je dejala, odvetnica nekaterih žrtev, zadovoljna, da kljub pevčevim pričakovanjem nasprotnega ta na koncu ni pobegnil roki pravice. V najslabšem primeru mu namreč grozi do 100 let zapora, kazen pa mu bodo izrekli maja prihodnje leto.Marsikaj, kar so na sodišču prikazali tožilci ob pomoči pričevanj 50 prič in predvajanju seksualnih videoposnetkov iz Kellyjeve zasebne zbirke, je javnost že vedela, slišala in videla v dokumentarcu Surviving R. Kelly iz leta 2019. Ta je sicer zgolj vnovič oživil obtožbe minulih desetletij, ki jih je pevec vztrajno zavračal in za katere nikoli ni bil kaznovan. Hkrati pa je prav dokumentarec, združen z vse glasnejšim gibanjem Me Too proti spolnemu nadlegovanju, spodbudil njegove žrtve, da so se odločile poiskati pravico na sodišču. In tedaj se zvezdniku aretaciji ni uspelo ogniti, saj je že od oktobra predlani v priporu, kjer je čakal sojenje in ga zdaj tudi dočakal. A ne z razpletom, ki se ga je nadejal.»Nad obsodbo smo seveda razočarani, tega nikakor nismo pričakovali,« je, ko je še poslednjič udarilo sodniško kladivo, dejal njegov zagovornik, ki trdi, da je bila sodišču umetno predstavljena verzija zgodbe, ki je bila ubrana s pripovedjo dokumentarca. Toda resnica naj bi bila po njegovih besedah drugačna. Svojega varovanca je (neuspešno) poskušal prikazati kot žrtev pogoltnih oboževalcev in zapuščenih bivših ljubic, ženske, ki so ga obtožile nizkotnih dejanj, pa so po Cannickovih besedah lagale. Trdil je, da so bili vsi Kellyjevi odnosi sporazumni, za piko na i pa jih je tudi razvajal, zasipal z darili, vodil na razkošne večerje in luksuzna potovanja. »Tega predator ne dela.«Sojenje je bilo osredotočeno na pevčevih šest žrtev, ki so spregovorile kljub (pod prisilo) podpisani pogodbi o molčečnosti, porota pa je poslušala zgodbe poniževanja in sadističnega ter perverznega spolnega izkoriščanja, vsakokrat, ko v hipu niso ugodile kateri njegovih zahtev, pa so bile kruto kaznovane. Še celo za prehranjevanje in odhod na stranišče so morale dobiti dovoljenje, nekatere pa so ga morale klicati očka. Med drugim je privrelo na plan tudi, da je nekatera dekleta prisilil v splav, jih zavestno okužil z genitalnim herpesom, po njih uriniral, pljuval in jih klofutal.Dekletom in njihovim družinam pa je grozil s smrtjo, če bi si ga drznili obtožiti. »Zaradi groženj sem se skrivala,« je dejala ena od prič, poznana le kot, povedala je, da jo je imel v ujetništvu, jo zadrogiral in posilil. »Zdaj lahko naposled zaživim brez strahu in začnem celiti travme.« Podobno pa se je ob obsodbi kamen odvalil od srca tudiin, ki lahko naposled zaključita to mučno poglavje.Že zaradi te obsodbe mu grozi, da bo do smrti v zaporu, vseeno pa sodnega pregona še ni konec. Zaradi otroške pornografije in oviranja pravice ga namreč čakata še sojenji v Illinoisu in Minnesoti.