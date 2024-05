Vedeževalca Blaža vabijo celo na dekliščine

Njegov znameniti »Dalje!« je postal zaščitni znak njegovih oddaj. Vedeževalec Blaž nam je med drugim zaupal, da je imela njegova babica močno energijo, znala je pozdraviti celo kakšno bolezen. Kot najstnik se je prijavil v oddajo, kjer so iskali pevske talente, in mimogrede omenil, da zna s pomočjo kart napovedati prihodnost. Žirija je bila nad njim navdušena in še danes se natanko spominja, kaj vse jim je napovedal. Sloveniji se je predstavil tudi v oddaji Dannyjeve zvezde, nato pa se je začela njegova kariera strmo vzpenjati.

Smrt se hitro vidi

Velikokrat napoveduje prihodnost na kakšnih zasebnih druženjih in nedavno je skupini ljudi omogočil vpogled v njihovo usodo. Njegove napovedi pa so lahko zelo specifične, in prav takrat ljudje še bolj podvomijo o njih. Na omenjenem druženju je napovedal smrt zelo bližnje osebe, ki se je tudi uresničila: »Rekel sem, da za mizo vidim smrt, in to se je tudi uresničilo. Smrt se takoj navoha in pravi vedeževalec zna napovedati smrt in rojstvo,« nam je povedal. V karieri je sprejel približno pol milijona klicev in napovedal številne usode. Najamejo ga tudi za dekliščine, kjer je bodoči nevesti celo napovedal, naj bele obleke še ne obleče. Ni ga poslušala in pravljica se je hitro končala.

Imitacije ga nasmejijo

Beseda je tekla tudi o imitacijah, ki nastajajo ob njegovem delu. Še posebno rad ga imitira Tilen Artač in Blaž nam je razkril, da se ob tovrstnih posnetkih zelo zabava. Sicer pa se priljubljeni vedeževalec najraje sprošča v samoti, rad se vozi z avtomobilom, takrat najde svoj mir. Sproščenost mu predstavljajo potovanja, veliko se potika po Madžarski, kjer je nekaj časa celo živel.

V studiu nas je tokrat obiskal vedeževalec Blaž Knez. FOTOGRAFIJI: MARKO FEIST

»Rad obiščem nove kraje in spoznavam nove ljudi. Veseli me tudi učenje novih jezikov,« nam je še zaupal. V bližnji prihodnosti pripravlja glasbene novosti, ponovno je moči združil z Miho Hercogom in Sašo Lendero, ki sta spisala skladbo Mrcina, ki jo je zapel z Damjanom Murkom. Ob koncu pogovora je pogledal v karte in preveril, kaj čaka naš podkast v prihodnje. Pogovor si lahko ogledate na www.slovenskenovice.si.