Pet življenjskih pravil slavne igralke: za srečno življenje po abrahamu

Igralko Salmo Hayek vse odkar se je pojavila na svetovnem zavezniškem nebu, spremljajo pohvale na račun njenega videza. In z leti se to ni prav nič spremenilo.

Diva je stara 58 let in žari bolj, kot kdaj koli prej, piše Kurir.rs.

Prav njen pogled na lepoto, staranje in življenje na sploh bi moral biti vsem v navdih.

»Mislila sem, da ko bom starejša, ne bom več delala. Delam. Mislila sem, da ko bom starejša, ne bom več ljubila. Ljubim,« je povedala za medije in dodala:

»Ne barvam si las. Zanima me, kakšna bom, ko bom siva. Prepričana sem, da mi bodo, ko bom sprejela vlogo za naslednji film rekli:

»Moraš se pobarvati,« a uživam, ko opazujem, kako mi rastejo sivi lase.

»Tudi botoksa ne uporabljam. Morda si bom nekoč premislila, a trenutno ne čutim nobene potrebe po njem. Lepo mi je v svoji koži. Rečem vam, v življenju ni boljšega, kot pozno zacveteti.«

»Pogosto pravijo, da je lepota odvisna od oči opazovalca, a najbolj osvežujoča stvar je dojeti, da je v povezavi s svojo lepoto vsak sam opazovalec. V tem najdemo moč najti lepoto tam, kjer bi jo drugi spregledali.«

»Bodite vi, bodite samosvoji, ohranite smisel za humor in slavite sebe,« je še povedala diva, ki za srečo sledi petim pravilom življenja:

Negujte notranjo lepoto

Lepota po njenem mnenju prihaja iz notranjega ravnovesja in vsem svetuje, naj bodo ljubeznivi do sebe, in naj se spoštujejo. To zagotavlja zadovoljstvo in posledično večno lepoto.

Sprejmite staranje

Salma odkrito pripoveduje, da ne podpira lepotnih operacij, da bi ohranila mladosten videz. Namesto tega poudarja sprejemanje vsega, kar prinaša čas.

Ne komplicirajte

Priporoča namenjanje manj časa in pozornosti malenkostim, ki so v resnici povsem nepomembne in svetuje, da se raje osredotočimo na ljubezen in družino.

Izkoristite moč meditacije

Ta ji pomaga pri doseganju notranjega miru in s tem boljše kvalitete življenja.

Poiščite pravo ravnovesje med delom in družino

Kot žena in mama stalno poudarja pomen pravih prioritet.

Zanjo je družina na prvem mestu, a vseeno je ta le en kamenček v mozaiku sreče in izpopolnjenosti, zato je treba, pravi, najti pravo ravnovesje med poklicnim, družabnim in zasebnim življenjem.