Poglejte, kako je slavna zvezdnica odrinila igralsko kolegico! Ljudje so ogorčeni (VIDEO)

Nicole Kidman oboževalci ostro kritizirajo, ker je »nesramno« odrinila Salmo Hayek, trenutek pa je bil ujet na kamero. Igralki sta se skupaj pojavili na rdeči preprogi med modno revijo Balenciaga na Pariškem tednu mode.

Neprijeten trenutek se je zgodil med fotografiranjem, kjer sta stali skupaj s Katy Perry. Nicole (57) in Salma (58) sta bili pred fotografi, ko je prišlo do nesporazuma. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu. Zdi se, da je Salma poskušala Nicole obrniti proti kameram in pri tem uporabila roko, da bi jo premaknila.

Nicole pa očitno ni bila zadovoljna in je Salmino roko odrinila. Po tem se je zasukala, nato pa se znova obrnila proti Salmi in dvignila roko, kot bi hotela signalizirati, naj preneha, ter s prstom pokazala nanjo. Nato se je Nicole obrnila proti Katy, jo poljubila v slovo in se odpravila stran, pri tem pa očitno hotela še nekaj reči Salmi. Ko je odhajala, je bilo videti, kot da je Salma rekla: »Da, prosim – nasvet,« Nicole pa je odgovorila: »Ne potrebuješ ga,« Salma pa: »Ga potrebujem.«

Napetost bi lahko rezal z nožem

Prisotni so opazili ta trenutek in mnogi so rekli, da so začutili napetost. Nekdo je celo dejal, da je Nicole Salmi rekla: »Ne dotikaj se me.« Po besedah prič je bilo Katy Perry v trenutku »zelo nerodno,« medtem ko je drugi opazovalec komentiral: »O, bog, napetost bi lahko rezal z nožem.«

Oboževalci so na družbenih omrežjih komentirali napet položaj. Nekdo je zapisal: »Verjamem, da je Salma verjetno hotela Nicole usmeriti, da bi pozirala za kamere, vendar nekateri ljudje ne marajo, da se jih dotikajo, ne glede na okoliščine, in to je treba spoštovati.« Drugi pa je dodal: »Zakaj je Nicole tako nesramna?«

Obe blesteli v črnem

Kljub neprijetnemu dogodku je Salma nekaj dni kasneje na svojem Instagramu objavila serijo fotografij z dogodka, na eni izmed njih pa je bila celo Nicole, vendar nobena od njiju ni bila nasmejana. Salma je fotografije opremila z napisom: »Končno sinoči veliki finale mojega Pariškega tedna mode 2025... Balenciaga in Demna za odlično predstavo.«

Salma Hayek. FOTO: Hollie Adams Reuters

Salma je na fotografijah blestela v dolgi črni obleki z ujemajočim se črnim suknjičem s kapuco. Obula je tudi črne čevlje s peto, nosila črno torbico, videz pa zaključila z nenavadnim naglavnim okrasom, ki je spominjal na pentljo.

Nicole je nosila črno oprijeto obleko z visokim ovratnikom, črne nogavice in čevlje s peto. Modno revijo je spremljala z očali na obrazu.