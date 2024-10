Oskarjevki je prekipelo: Dovolj je, ne dotikaj se me! (Suzy)

Na rdeči preprogi modne revije Balenciaga je prišlo do napete situacije med oskarjevko Nicole Kidman in Salmo Hayek, ki je poročena s Françoisem-Henrijem Pinaultom, direktorjem podjetja Kering, ki ima v lasti Balenciago, katere ambasadorka je prav Kidmanova. Nicole se je po smrti ljubljene matere na modni reviji prvikrat pojavila v javnosti, Salma pa se je trudila, da bi kar najbolje izkoristila zvezdniško moč kolegice za potrebe moževega imperija, in jo poskušala obračati, da bi se nastavljala fotografom. Oskarjevki je prekipelo, da je ostro odrinila njeno roko in ji povedala, da ima dovolj.

Kamere so zabeležile neprijetno srečanje, po katerem se je Nicole poslovila le od tretje, ki je stala z njima na preprogi, pevke Katy Perry, ki ji je bilo vidno neprijetno. Navzoči so sicer zatrjevali, da sta se igralki pozneje pobotali, česar posnetki niso pokazali, vsem pa je jasno, da so v situacijo vpleteni tudi milijoni dolarjev, ki jih nobena od njiju ne želi izgubiti, zato niti nezadovoljstvo zagotovo ne bo dolgo trajalo.