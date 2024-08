Salma Hayek nima težav z oblinami, oboževalci navdušeni nad njenim bikinijem (FOTO)

Igralka Salma Hayek (57), ena najlepših žensk na svetu, kot so jo mnogi poimenovali, je znova pokazala, da si ta naziv zasluži. Z novimi fotografijami na družbenih omrežjih je pokazala, kako je pozdravila začetek avgusta.

Salma je v bazenu pozirala v bikiniju, ki je poudaril vse njene obline. Z različnih zornih kotov je pokazala svojo vitko postavo, ki mami številne oboževalce, pozitivnih komentarjev kar ni bilo konca.

»Ena najlepših žensk na svetu«, »Stara je 57 let in ena najlepših žensk na svetu«, »Enostavno se ne staraš,« so ji zapisali.

Številne težave

Čeprav velja za eno najlepših žensk na svetu, ji je lepota pogosto prinesla številne težave v karieri. Pred tem je dejala, da na začetku kariere ni mogla dobiti vlog, ker je bila v Hollywoodu izraz za seksipil in zaradi tega »ni smela biti smešna«.

»Vse življenje sem si želel delati komedijo, a ljudje mi niso dovolili. Rekli so mi: 'Seksi si, zato ne moreš biti smešna.' V devetdesetih ne samo, da nisi smel biti pameten, tudi smešen ne,« je povedala igralka, poroča jutarnji.hr.

Preberite še: