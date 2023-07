Pet mesecev po rojstvu hčerke dobila še sina

Sloviti glasbenik in vrhunska manekenka sta v letošnjem letu dobila kar dva otroka: najprej sta se januarja razveselila hčerke Esti, dobrih pet mesecev pozneje pa jima je nadomestna mati rodila še sina Wrena.

Chrissy Teigen in John Legend, ki sta od nekdaj sanjarila o veliki družini, sta v novem družinskem poglavju presrečna, kot potrjujejo tudi številne objave na družbenih omrežjih. »Vedno sem si želela štiri otroke. Kot otrok sem se vedno igrala s štirimi punčkami. Vse sem obsipala z enako mero pozornosti, ljubezni in poljubčkov,« pripoveduje vplivnica, ki se je že večkrat javno izpovedala o težavah z zanositvijo in nosečnostjo. Že Luno, ki je stara sedem let, in petletnega Milesa sta spočela z biomedicinsko pomočjo, leta 2020 pa sta se morala spopasti s hudo bolečino, saj sta sina Jacka izgubila v zadnjih tednih nosečnosti. Chrissy je takrat skorajda naredila križ čez vnovično materinstvo, a se je nazadnje opogumila in sklenila poiskati nadomestno mater.

Chrissy in John sta poročena od 2013. FOTO: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Jack je angel varuh

Spoznala je čudovito Alexandro, ki jo danes opisuje kot najbolj sočutno in ljubečo žensko ter izjemno prijateljico in ki ji je bila pripravljena donositi otroka. »Od trenutka, ko sva jo spoznala, sva vedela, da je prava izbira za najino družino,« se spominja 37-letna Chrissy. Prvi poskus oploditve se je izjalovil, med čakanjem na drugega pa je še eno priložnost umetni oploditvi dala tudi Chrissy. Z Johnom, ki je sedem let starejši od izbranke, sta presrečna izvedela, da jima je uspelo, in januarja letos se jima je rodila deklica, že prej pa ju je Alexandra razveselila z novico, da je bila druga oploditev uspešna in da pod srcem nosi njunega sina.

Chrissy je hvaležna zdravnikom, ki so ji priskočili na pomoč in omogočili umetne oploditve. FOTO: Reuters

Njuni družini se je pridružil še en član. FOTO: Instagram

»Nekaj minut pred polnočjo, bilo je 19. junija, sem bila priča, kako je najbolj čudovita ženska, moja prijateljica, najina nadomestna mati, rodila v kaosu, a z izredno močjo in ljubeznijo,« je manekenka pred dnevi svetu sporočila, da je njuna družina večja še za enega člana. Na prijazen zapis se je odzvala tudi Alexandra, ki se je paru zahvalila za čudovito izkušnjo ter neizmerno ljubezen in zaupanje. »V čast mi je, da sem jima lahko pomagala uresničiti sanje,« je povedala srčna nadomestna mati.

Najmlajšega družinskega člana sta se razveselila tudi Luna in Miles, Chrissy in John, ki sta si večno vdanost obljubila pred desetletjem, pa sta še izrazila prepričanje, da je mali Jack zdaj angel varuh vseh njunih otrok.