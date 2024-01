Paris Hilton šokirala. Svojega pogrešanega psa je klonirala v novi čivavi (VIDEO)

Gre za drugo sezono resničnostnega šova Zaljubljena Paris na platformi Peacock, začela se je konec novembra lani. V nedavni epizodi oddaje je Paris Hilton razkrila, da je uporabila celice svojega pogrešanega psa Diamond Baby, da ga je dvakrat klonirala, kar je povzročilo dve enaki čivavi z imenom Diamond in Baby.

Posnetek epizode se zdaj širi po družbenih omrežjih, mnogi gledalci pa so šokirani, ko izvedo za Parisovo idejo.

»Ali sem edini, ki se zaradi kloniranja počuti nekoliko nelagodno?«, »Predstavljajte si, da ste dovolj bogati, da dobite torbo Chanel, in mislite, da to ne more biti veliko presenečenje«, »Če bogastvo izgleda tako, potem ga nočem. To je čudno.«, »Kloniranje je torej uradno možno. Zakaj si ni mogla kupiti drugega psa? Na žalost gredo ljudje proti naravi,« je le nekaj izmed komentarjev, ki so se pojavili po ogledu resničnostnega šova Zaljubljena Paris, poroča Slobodna Dalmacija.