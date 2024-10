Paris Hilton priznava: so dnevi, ko je hrup v moji glavi zelo glasen

43-leta Paris Hilton je v javnosti prvič spregovorila o razvojni motnji, ki jo spremlja vse od otroštva.

V osebnem blogu za Teen Vogue je zaupala, da se sooča z motnjo pozornosti ADHD, kar ji je med odraščanjem povzročalo nemalo težav.

Prav tej namreč pripisuje težavno obnašanje, zaradi katerega je del odraščanja preživela v ustanovi za problematične mladostnike.

Največjo težavo je predstavljalo dejstvo, da ji je bila motnja diagnosticirana mnogo kasneje, šele ko je odrasla, sama pa je kot otrok trpela, saj je vedno čutila, da je drugačna od ostalih vrstnikov.

»Vedno so mi govorili, da sem preveč energična, preveč divja, preveč zgovorna, preveč vsega …« njene besede povzema People.

Težave v otroštvu

Njena stalna potreba po različnih stimulacijah jo je pripeljala do težav in končala je v zavodu, kjer ni hotela biti in kjer je bila deležna različnih zlorab.

»Vesela bi bila, da bi se tedaj kdo vprašal, kaj se dogaja z mano. Namesto tega sem se dolga leta počutila nesprejeto, kaznovana sem bila zaradi načina delovanja mojih možganov.«

»Mnogo kasneje sem dojela, kaj je v resnici v ozadju. Tedaj, ko mi je bil diagnosticiran ADHD in to šele, ko sem že odrasla,« pripoveduje Paris in dodaja, da so mnoga dekleta in najstnice žrtve te motnje, a se v resnici nihče ne vpraša, kje so korenine njihovega obnašanja.

»Sprva se mi je diagnoza zdela kot nekakšna etiketa. Nekaj, kar me je definiralo, nekaj, zaradi česar sem bila vedno drugačna.

Skrbelo me je, kako bodo name gledali drugi, da bodo ljudje menili, da sem preveč zmedena, da bi se osredotočala zgolj na eno stvar ali da sem preprosto nesposobna.«

»Vendar so ti izzivi samo ena stran medalje. Druga stran odkriva nekaj lepega: kreativnost, strast, vztrajnost in um, ki deluje na vesele, nepričakovane načine,« je še zaupala.

Namesto da bi se sama sebi smilila, se je odločila zadevo spremeniti v svoje skrivno orožje:

»Moji možgani ne delujejo v ravni liniji, temveč skačejo v cik-cak vzorcu, proučujejo neznane teritorije, pomagajo mi premikati meje in delovati izven cone udobja.

ADHD je razlog, zaradi katerega sem lahko predvidela trende, dal mi je kreativnost in sposobnost zgraditi imperij, nagon, da se z drugimi povežem na globljem nivoju.«

Ne skriva, da je zadeva lahko zelo naporna, sploh za nekoga, ki ne ve, kaj se z njim dogaja.

»Ker moji možgani delujejo drugače, v svetu vidim vse polno možnosti in naučila sem se sprejemati to energijo.

A bodimo pošteni, ADHD je lahko zelo naporen.

Ljudje pogosto vidijo le mojo glamurozno, uspešno plat, vendar obstajajo dnevi, ko je hrup v moji glavi tako glasen, da je težko na zadeve gledati jasno,« je zaključila Paris.