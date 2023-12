Padec Mariah Carey: to je letos najbolj poslušana božična pesem

December je med drugim čas božičnih pesmi in dolga leta je na vrhu lestvice Billboardovih hitov v tem času kraljevala Mariah Carey s hitom All I Want for Christmas.

Letos se je zgodil preobrat. Na prestol se je namreč zavihtela 78-letna pevka Brenda Lee s skladbo Rockin‘ Around The Christmas Tree iz leta 1958, je sporočila revija Forbes.

Njena pesem je namreč v tednu po prižigu prve adventne svečke prepričala največ poslušalcev. Boj je bil tesen. Pesem veteranke je dosegla 34, 9 milijonov prenosov v živo (streamov), Mariah jih je zbrala 32, 4 milijonov.

Brenda Lee je tako postala najstarejša oseba v zgodovini na prvem mestu Billboardove lestvice. Tekmico je premagala tudi s starostjo uspešnice. Na sam vrh se je namreč zavihtela 65 let po objavi hita. Mariah je božično klasiko izdala leta 1994, prvo mesto omenjene lestvice je z njo prvič osvojila 25 let kasneje.

Zanimivo je še, da je bila Brenda zadnjič na vrhu Billboardove lestvice leta 1960 s hitom I Want To Be Wanted.

Gre torej za 63-letni razpon med obdobjem, ko je sam vrh osvojila prvič in ko ji je to ponovno uspelo.

Se pa Mariah ne predaja zlahka. Njena uspešnica prednjači po številu predvajanj na radijskih postajah. Tam se je zavrtela 21,5 milijonkrat, Bredina 20,9 milijonkrat. Pesem pop dive je bila tudi večkrat zakupljena in je zbrala 4000 plačljivih prenosov, konkurentkina 3000.

Spodbujena z uspehom je 74-letna Brenda Lee začela novo kampanjo na TikToku: »Babica se je vrnila!«

»Srečna sem, da se je to zgodilo, čeprav po toliko letih, je bil trud vseh poplačan,« je dejala za Billboard.

Osvojila je mlade poslušalce, čigar dedki in babice so njenih let in so prisegali na country glasbo. Vse je povabila, naj še pogosteje strimajo njeno božično pesem.