Otroštvo Melanie Trump: najhuje je bilo, ko je prišla Udba

Spomini Melanie Trump, ki so na knjižne police prišli včeraj, so dvignili nemalo prahu. V njih med drugim opisuje, kakšno je bilo njeno odraščanje v Sloveniji, natančneje v Sevnici.

Piše, da je imela srečno otroštvo. Njena mama Amalija je odraščala na kmetiji, kjer so pridelovali česen, se kasneje izšolala za šiviljo ter se zaposlila v sevniški tovarni konfekcije Jutranjka. Oče Viktor Knavs je bil prodajalec avtomobilov.

Melania opisuje, da sta starša njo in njeno sestro Ines peljala na koncert Tine Turner in Eltona Johna, ko sta nastopila v Avstriji in Italiji, da bi se počutili bolj povezani z zahodnimi deželami.

Spomnila se je tudi neprijetnih trenutkov v bivši Jugoslaviji, najhuje je bilo, ko so na njihov dom prišli pripadniki Udbe. Razlog: sumljiv življenjski slog njenega očeta. Poudarila je, da so ga ovadili sosedje:

»Nekdo, sosed ali domnevni prijatelj, je oblastem prijavil očetov vozni park,« povzema britanski Daily Mail.

Melania je v biografiji zanikala, da je bil njen oče komunist, saj ta režim naj ne bi bil v skladu z njegovimi političnimi prepričanji, vendar:

»Njegova pripadnost Komunistični partiji je bila obvezna, saj je stranka uvedla avtomatsko mesečno članarino, ki so jo trgali od njegove plače,« še navaja Daily Mail.

Vir iz Slovenije je za britanski časopis povedal isto, a dodal, da je članstvo v KPJ družini nekdanje prve dame Združenih držav Amerike prineslo veliko privilegijev.

Trdi, da so imeli v kraju posebno mesto ter da je Viktor Knavs služil veliko bolje od preostalih prebivalcev Sevnice.

Kot britanski medij še navaja besede vira, ki je tedaj živel v rojstnem kraju Melanie, njen oče ni nikoli javno razglašal politične pripadnosti, a je bila ta jasna tako sorodnikom kot sosedom.

Melania piše še, da njeni starši nikoli niso bili posebej politično aktivni, so pa občutili politično dogajanje in spremembe tistega časa.

»Med odraščanjem sem se počutila bolj povezana z našima sosedama Italijo in Avstrijo kot s komunističnimi deželami vzhodne Evrope.

Smučala sem v Alpah, na morje hodila na dalmatinsko obalo.«

»Moje otroštvo je bilo res izpolnjeno s srečo, lepoto, pozitivnostjo in prav nič ne spominja na tipično zgodbo dekleta, ki je odraščalo v komunistični družbi.«