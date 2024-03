Oskarjevec z nenavadnim življenjskim slogom

47-letni irski igralec Cillian Murphy je zadnje čase v središču pozornosti. Še preden je za igro v filmu Oppenheimer dobil oskarja za glavno moško vlogo, je osvojil več drugih zvenečih nagrad.

Z vlogami v različnih filmih in serijah je dokazal, da premore izjemne igralske sposobnosti, med drugim je blestel v filmih Batman: Na začetku, Inception, Veter, ki trese ječmen, Zajtrk na Plutonu, Na robu ljubezni in v seriji Birminghamske tolpe.

A kljub temu da je uspešen v svojem poslu in zato zasluži veliko denarja, ostaja skromen, prezimljen in se ne izpostavlja v javnosti.

Glasba ga je zanimala bolj kot film

Cillian je kot najstarejši otrok svojih staršev skupaj z bratom in dvema sestrama odraščal v mestu Ballintemple, Cork. Oče je bil šolski inšpektor, mama profesorica francoščine, tega jezika se je že kot otrok naučil tudi sam.

V mladosti ga je najbolj zanimala glasba, bil je oboževalec Franka Zappe in je tudi sam osnoval skupino. Ta je kmalu podpisala pogodbo za izdajo kar petih albumov, a je pot Cilliana popeljala drugam.

V tem času si je po naključju ogledal gledališko predstavo Peklenska pomaranča, se zaljubil v igro in se tedaj, čeprav je študiral pravo, odločil, da bo igralec.

Življenje daleč od slave

Od leta 2004 je Cillian poročen z umetnico Yvonne McGuinness, ki jo je spoznal leta 1996.

Od prvega dne živita skromno, mirno življenje, umaknjena od sojev žarometov. Imata dva sinova, 17-letnega Malachyja in 16-letnega Arama, družbina ima dom v predmestju Dublina.

»Hotela sva, da sta Irca. 14 let sva živela v Londonu, bilo je čudovito, a hotel sem se vrniti domov in otroka vzgajati blizu najinih družin. Življenje tu je bolj umirjeno,« je igralec nekoč povedal v pogovoru za Rolling Stone UK magazine​ in dodal:

»Imam res neverjetno ženo, nič od tega mi ne bi uspelo brez nje.«

Internet ga ne zanima

Družina živi v obnovljeni stari hiši v delu Dublina, ki ni rezerviran za premožne, zanimivo je, da v njej ni interneta, kadar ga hočeta sinova uporabljati, ga morata najti nekje izven doma.

»Sem oče dveh najstnikov. Tudi sam sem nekoč bil mlad, razumem, kako je danes mladim težko v takšni družbi. Čas odraščanja je zapleten, stvari se spreminjajo z ogromno hitrostjo. Vsi se zavedamo vpliva interneta na življenja naših otrok, na vpliv družabnih omrežji,« je izjavil Cillian.

Da ga tehnologija prav nič ne zanima, je potrdila tudi Emma Thomas, producentka filma Oppenheimer in žena režiserja Christopherja Nolana, ki je za zvezdnika dejala, da je najmanj zapletena oseba na svetu.

Skušala je nekako stopiti z njim v stik, ga poklicati in mu ponuditi vlogo, a to je bilo nemogoče, morala je k njemu in mu osebno predati ponudbo.

Premožen, a skromen

Čeprav služi veliko denarja, ostaja z nogama trdno na tleh: »Za vsakega zaposlenega očeta je delo naporno, tako je tudi zame. Res sem srečen, včasih mi je zaradi zneskov, ki jih zaslužim, nerodno.

Sem samo igralec. Obstajajo zdravniki, medicinske sestre in drugi, ki opravljajo veliko težja in odgovornejša dela, a zaslužijo veliko manj. To me muči. Mislim, da si ne zaslužim takšnih plačil,« je dejal Cillian, katerega premoženje je ocenjeno na približno 18 milijonov evrov.

Seks simbol

Njegove prodorne modre oči in lik Thomasa Shelbyja v seriji Birminghamske tolpe so ga spremenili v seks simbol. Kljub velikemu zanimanju zanj skriva zasebnost, o njem in njegovi družini ni veliko znanega, prav tako ni mogoče najti veliko zasebnih fotografij.

Ne zanimajo ga rdeče preproge, ne pojavlja se v tabloidih in v pogovornih oddajah, ostaja tam, kjer naj bi bil: v filmih.

Zato velja za najboljšega irskega igralca srednje generacije, piše Hello magazine.