Nepo otrok: na sina zvezdnika Oppenheimer letijo očitki

Med številnimi potomci znanih igralcev, ki želijo stopati po stopinjah staršev je tudi Aran Murphy, šestnajstletni sin zvezdnika filma Oppenhemimer Cilliana Murphyja.

Mladeniču bo namreč uspelo debitirati v filmu Klara in Sonce (Klara And The Sun), ki nastaja v režiji novozelandskega režiserja Taika Waititija.

Ta je leta 2020 kot prvi potomec novozelandskih staroselcev Maorov dobil oskarja za najboljšo ekranizacijo nacistične satire Zajec Jojo (Jojo Rabbit). Aran bo v njegovem novem filmu zaigral v družbi Jenne Ortega.

Medtem, ko je njegov oče za preboj med res velike zvezde predvsem po zaslugi vloge Thomasa Shelbyja v seriji Birminghamske tolpe (Peaky Blinders) potreboval leta, so njegovemu sinu, ki so ga mediji zaradi vloge že poimenovali nepo otrok (otrok nepotizma), očitno vrata v svet filma na široko odprta.

Aran bo nastopil v filmski adaptaciji knjige britanskega dobitnika Nobelove nagrade za književnost Kazua Ishigure, piše Daily Mail.

Znanstvenofantastično delo je avtor objavil leta 2021, scenarij za film je napisal kanadski scenarist Dahvi Waller.

Govori o svetu, v katerem so otroci osamljeni in odraščajo v družbi umetne inteligence. Zgodbo pripoveduje Klara, umetno generirana prijateljica deklice Josie, ki jo bo zaigrala mlada angleška igralka Mia Tharia.

Naslovna vloga Klare je pripadla Jenni Ortega, Aran Murphy bo upodobil soseda Josie, dečka Ricka.

Zaradi podobnosti z očetom, poročenim z irsko vizualno umetnico Yvonne McGuinness (par ima še 18-letnega sina Malachyja).

Arana mnogi imenujejo kopija Cilliana Murphyja, nominiranega za oskarja za glavno moško vlogo v filmu Oppenheimer.

Vsi seveda nestrpno čakajo, kako se bo pred kamerami odrezal njegov sin. Ko bo film prišel v kina, bo hitro jasno, ali je po očetu podedoval le videz ali tudi talent.