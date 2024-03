Oskarji: Oppenheimer je najboljši film, presenečenje v kategoriji za najboljšo igralko

Oppenheimer, ki je prišel na sinočnjo 96. podelitev filmskih nagrad oskar s 13 nominacijami, je na koncu podelitve, ki jo je Ameriško filmsko akademijo v hollywoodskem gledališču Dolby vodil komik Jimmy Kimmel, osvojil nagrado za najboljšega, skupaj pa jih je osvojil sedem.

Oskarja so prejeli tudi Oppenheimerjev režiser Chirstopher Nolan ter Cillian Murphy za glavno moško vlogo, Robert Downey Jr. za stransko moško vlogo, Hoyte van Hoytema za fotografijo, Ludwig Göransson za izvirno glasbo in Jennifer Lame za montažo.

Emma Stone. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Nesrečna bitja je dobila povsem presenečena Emma Stone, ki se je na poti na oder po pozlačeni kipec pritoževala zaradi odpete obleke na hrbtu in s solzami v očeh nekaj trenutkov iskala besede zahvale, ker ni mogla verjeti, da je med drugimi premagala Annette Bening (Nyad).

Popolnoma gol na oder

Povsem gol pa je na oder prej med podelitvijo dejansko prišel igralec John Cena, ki je Nesrečnim bitjem podelil oskarja za kostumografijo (Holly Waddington). Šlo je za komični spomin na leto 1974, ko je goli moški pritekel na oder podelitve medtem, ko je David Niven napovedoval prihod Elizabeth Taylor, poroča medij Variety.

John Cena. FOTO: Mike Blake Reuters

Kdo so še dobitniki oskarjev?

Nesrečna bitja so ob 12 nominacijah osvojila skupaj štiri oskarje. Poleg omenjenih še oskarja za masko in produkcijski dizajn. Billie Eilish in Finneas O'Connell sta Barbie zagotovila oskarja za izvirno pesem, Da'Vine Joy Randolph pa je filmu Bartonova akademija zagotovila oskarja za stransko žensko vlogo.

V kategoriji mednarodnih je slavil britanski film Interesno območje, francoska režiserka Justine Triet in Arthur Harari sta filmu Anatomija padca prinesla oskarja za izvirni scenarij, film Morilci cvetne lune Martina Scorseseja pa je ob desetih nominacijah na koncu ostal brez oskarja.

Cord Jefferson je filmu American Fiction zagotovil oskarja za priredbo scenarija, oskarja za vizualne učinke je dobila japonska pošast Godzila (Godzilla Minus One), japonski Deček in čaplja je dobil oskarja za celovečerni animirani film, oskarja za kratki dokumentarni film pa je dobil film The Last Repair Shop.

Oskarja za kratki igrani film je dobil The Wonderful Story of Henry Sugar, oskarja za kratki animirani film pa War is Over; Inspired by the Music of John and Yoko.

Filmarje na poti do gledališča blokirali propalestinski protestniki

Letošnja podelitev se je začela uro prej kot ponavadi, ker so v ZDA premaknili uro na poletni čas, vseeno pa se je vse začelo z zamudo, ker so prihajajoče filmarje na poti do gledališča Dolby blokirali propalestinski protestniki.

Kimmel je prenos začel s šalami na račun prisotnih in si je med drugim privoščil Roberta De Nira (Morilci cvetne lune) in Jody Foster (Nyad), ko je spomnil, da sta spet oba nominirana kot pred desetletji za vlogi v filmu Taksist.

»Foster bi lahko takrat igrala tvojo hči, danes pa je 20 let prestara, da bi lahko bila tvoja punca,« je igralca zbodel komik.

Bivšega predsednika ZDA je Kimmel omenil le enkrat čisto na koncu, ko je prebral kritično objavo o podelitvi in voditelju na družbenem mediju Donalda Trumpa Truth Social. »Lepo, da gledaš in si še pokonci. A ni zate že skrajni čas, da greš...v zapor?« se je pošalil.

Prvi oskar za Ukrajino v zgodovini

Najmočnejši politični trenutek se je zgodil ob podelitvi nagrade za najboljši celovečerni dokumentarec, ki ga je dobil film 20 dni v Mauripolju.

Prejemnik nagrade Mistislav Černov je spomnil, da je to prvi oskar za Ukrajino v zgodovini, vendar bi bil sam veliko bolj vesel, če te nagrade ne bi dobili, ker potem ne bi bilo ruske invazije na njegovo državo in pobijanja njegovih sodržavljanov.

Zmagoslavje filma o očetu ameriške atomske bombe J. Robertu Oppenheimerju je bil po besedah glavnega igralca Murphyja pravilno, saj vsi danes živimo v Oppenheimerjevem svetu, kar pomeni z grožnjo jedrske vojne.

Največja nevarnost je vojna v Ukrajini, ki jo je napadla jedrska velesila, vendar pa tudi vojna med Izraelom in Hamasom v Gazi ni ostala na ravni začetnega protesta na ulici, omenjali so jo številni prejemniki nagrad.

Britanski film Interesno območje, ki pripoveduje zgodbo družine poveljnika Auschwitza in ki je živela v neposredni bližini, opozarja na nevarnost ponavljanja zgodovine in vleče paralele s sodobnostjo.

Letošnja podelitev oskarjev je potekala kasneje kot običajno zaradi minule stavke scenaristov in igralcev, na kar je uvodoma spomnil tudi Kimmel. Na oder je povabil ljudi iz ozadja filmov, kot so strežno osebje, scenski delavci in šoferji ter jim zagotovil, da se bodo igralci in drugi postavili zanje, ko bo prišel čas za njihove stavke.

»Naš film prikazuje, kam pelje izguba človeškosti. Žrtve napada 7. oktobra in žrtve napada na Gazo so žrtve te de-humanizacije. Kako naj se temu upremo?« se je vprašal režiser filma Jonathan Glazer.