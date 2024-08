Za spanje v sobani Henrika VIII. boste odšteli okoli 600 evrov

V Sloveniji imamo več čudovitih gradov in dvorcev, v katerih je mogoče prenočiti, med drugim na Otočcu in v Mokricah. V vlogo graščakov in graščakinj pa se lahko za nekaj noči prelevite tudi v marsikaterem gradu v tujini.

V Latviji je znani hotel Jaunmoku Pils; za lovsko kočo ga je v začetku 20. stoletja zgradil tedanji župan Rige. Danes je to hotel z dvema sobama v palači in 20 sobami v nekdanjem hlevu. V palači lahko prespite za 115 evrov, prenočitev v hlevskih prostorih pa vas bo stala 55 evrov.

2 sobi sta v graščini​ Jaunmoku Pils.

Anglež Edward Stafford, bogat kot tedanji britanski kralj Henrik VIII., je v 16. stoletju zgradil grad Thornbury v Gloucestershiru. Kralj ga je kmalu obtožil izdaje in si graščino prisvojil. Danes je 27 grajskih spalnic, urejenih v razkošnem tudorskem slogu, na voljo turistom. Gostje lahko rezervirajo bivanje v sobi, v kateri je kralj leta 1535 spal z Anne Boleyn.

Cene prenočitve v prestižnih sobanah se začnejo pri okoli 600 evrih, v ostalih sobah pa je mogoče bivati za pol nižjo ceno. Grad leži sredi velikega parka in je obdan z jarki.

Namenjene obrambi

Trdnjava Scarsborg ni bila zasnovana za razkošje, utrdba, 30 minut južno od Osla, je bila namenjena obrambi Norveške pred Nemčijo v drugi svetovni vojni. Prav ta trdnjava naj bi bila zaslužna, da je norveški kralj po okupaciji lahko pobegnil iz Osla. Danes je v njej hotel s 86 sobami, cene za prenočitev se začnejo pri približno 120 evrih.

V Thornburyju se je z Anne Boleyn zabaval Henrik VIII. FOTO: Facebook/Thornbury

Pousada Mosteiro do Crato, ki stoji v portugalski regiji Alentejo, blizu meje s Španijo, je bila palača, samostan in grad. Zgrajena je bila v 14. stoletju in ne gosti več menihov, občutek miru pa je, pravijo lastniki, ostal. Graščina ima 24 sob z enim luksuznim apartmajem, ki je v nekdanji ječi v srednjeveškem stolpu. Gostom je na voljo tudi zunanji bazen s teraso za sončenje. Cene se začnejo pri 120 evrih na noč.